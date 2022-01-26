新华社日内瓦1月25日电日内瓦裁军谈判会议（裁谈会）2022年度第一期会议25日开幕。中国担任今年裁谈会首任轮值主席国。中国国务委员兼外长王毅向裁谈会致信，对会议召开表示祝贺。

王毅表示，当前，世界百年未有之大变局与世纪疫情叠加共振，国际关系和全球战略安全形势正经历复杂深刻调整，传统安全威胁与新兴安全挑战相互交织，国际军控、裁军与防扩散体系处在重要的十字路口。面对新形势、新挑战，国际社会应该大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，秉持共同、综合、合作、可持续的全球安全观，坚决捍卫联合国的权威和地位，不断推进全球安全治理体系改革和国际军控、裁军与防扩散进程，携手推动构建持久和平、普遍安全的人类命运共同体。

王毅指出，作为唯一多边裁军谈判机构，裁谈会曾达成《全面禁止核试验条约》《禁止化学武器公约》等重要成果，为维护国际和平与安全作出了重要的历史贡献。在新的历史时期，裁谈会作为全球安全治理重要平台的地位和作用更加突出，国际社会对裁谈会工作充满期待。中国呼吁裁谈会所有成员国本着相互尊重、协商一致的原则，就裁谈会传统议题和新兴挑战开展深入讨论，努力激发裁谈会活力，在各国安全不受减损的基础上寻求妥善的解决方案，努力实现全球普遍、持久、共同安全。

王毅强调，中国始终坚持走和平发展道路，坚定致力于做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。作为今年裁谈会首任轮值主席国，中国将积极履职尽责，努力发挥建设性作用，与其他轮值主席国和各成员国加强协作，为振兴裁谈会作出应有的贡献。

裁谈会轮值主席、中国特命全权裁军事务大使李松向会议宣读了王毅国务委员兼外长的致信。李松表示，中国愿与广大成员国一道，积极践行真正的多边主义，推动裁谈会肩负时代使命，与时俱进、守正创新，在充分尊重和照顾彼此正当利益和关切基础上，全面平衡地开展实质性工作，维护国际和平、安全与稳定，推进多边军控、裁军与防扩散进程。

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