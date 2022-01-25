人民网1月25日讯 联刚稳定特派团（联刚团）乌维拉司令部离坦噶尼喀湖只有不到一公里的距离，每年到了雨季湖水都会上涨，引发洪水淹没司令部，严重影响联合国工作人员的安全和办公。去年10月底，中国维和工兵分队乌维拉分遣队就接到了乌维拉司令部搬迁命令。

“这项任务是联刚团确定的关键工程，工程标准、工程质量有严格的要求！”负责施工任务的中队长浦仕都介绍，仅搬迁场地都需要平整50000平方米，由于工程量巨大，接到任务后，官兵们都打起了百分百的精神，丝毫不敢懈怠。

营区距离施工地比较远，为了推进工程进度，官兵们早出晚归，吃饭也都在工地上，累了就在机械上进行短暂休息。工作时间长只是第一道难关，更苦的是高温炙烤。官兵们经常要顶着将近40度的烈日工作，一天下来，每个人都汗流浃背、满身尘土。

但是，身体的承受的煎熬和痛苦不及周边危险局势的威胁。当地局势不稳定，官兵们施工时不得不穿着厚厚的防弹衣，尽管更热，但是他们必须时刻保持警惕。

据了解，近期，乌维拉地区武装威胁、施工骚扰、游行示威等状况不断，针对联合国维和部队的袭击时有发生，为施工作业带来了巨大压力。

尽管如此，我维和官兵还是坚决受领了任务。“越是艰险越向前，咱们可不能影响了中国维和部队的良好形象！”他们在严密组织施工作业的同时，加强与联刚团、当地政府军和警察通联，确保官兵在安全的前提下进行施工作业。

“这条必经之路周围经常出现不明武装分子，最近的一次武装袭击就发生在我们施工场地附近。”军事副指挥长王斌介绍说，他们每次外出执行任务前都会详细分析任务区周边的游行示威、聚集性抗议等情报信息，明确突发情况的处置方法，确保一有情况，能够快速有效处置。

尽管当前面临着众多危险考验，但维和士兵们依旧不辱使命，克服困难挑战，用实际行动践行维护世界和平的铮铮誓言。“每当看到当地人民对我们竖起大拇指时，我能感受到他们对我们国家的尊重和认可，也感受到我们不远万里来为他们铺路架桥、守护和平的意义。”第四次走出国门执行维和任务的四级军士长王松委说。

据作战参谋陈云骁介绍，虽然临近春节，但我维和分队全体官兵始终把完成好任务放在第一位，一如既往坚守在施工岗位，在瓦伦古、乌维拉、布卡武三个任务点执行道路抢修、营区扩建、场地平整等任务。

“春节是万家团圆的日子，虽然我们都很想念亲人，可对我们维和官兵来说，能为刚果（金）人民带来和平与幸福，再苦再累，我们觉得都值得，我们的家人也会为我们感到骄傲和自豪。”翻译张森林说。

中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队指挥长邓亮说，在新的一年里，他们将秉持习主席提出的“人类命运共同体”理念，弘扬一不怕苦、二不怕死战斗精神，以更高的标准、更严的作风、更实的举措，坚决完成维和任务，维护中国负责任的大国形象。

自去年9月部署任务区以来，面对恶劣的自然环境、艰苦的生活条件、肆虐的疫情疾病和严峻的安全局势，中国维和工兵分队以一流的工作标准和优良的作风形象，圆满完成了一系列艰巨工程保障、人道主义救援等任务，得到了联刚团官员、各国维和部队和当地人民的称赞。

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