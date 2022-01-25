人民网开罗1月24日电 （记者黄培昭、沈小晓）当地时间1月24日晚，在北京冬奥会开幕倒计时10天之际，埃及首都开罗地标建筑开罗塔上演灯光秀，以中、英、阿三语将“北京冬奥会”“北京2022”“10天后北京见”等文字和北京冬奥会会徽投映在塔身，多彩绚丽的开罗塔与静静流淌的尼罗河组成了一道靓丽的风景线。中国驻埃及大使廖力强、埃及奥委会秘书长谢里夫·阿勒扬、开罗塔管理委员会公共关系主任哈尼·阿塔拉出席灯光秀启动仪式。

埃及开罗塔举办灯光秀庆祝北京冬奥会倒计时10天。人民网记者 沈小晓摄

廖力强在致辞中表示，距离北京冬奥会开幕还有10天，中国已准备好向世界奉献一场简约、安全、精彩的奥运盛会。去年底埃及奥委会公开发帖支持中国举办冬奥会，今天开罗塔展映一场精彩绝伦的冬奥灯光秀，充分体现了埃及人民对北京冬奥会的美好祝愿。廖力强呼吁全世界体育与和平爱好者携起手来，点燃激情，拥抱冰雪，共襄奥运盛举，并祝愿各国奥运健儿在北京取得优异成绩。

中国驻埃及大使廖力强致辞。人民网记者 沈小晓摄

谢里夫表示，非常荣幸受邀出席今天的灯光秀启动仪式。谢里夫谈及他曾率埃及代表团出席2014年中国南京夏季青年奥林匹克运动会和2008年北京奥运会，感受到了中国的辽阔与强大。谢里夫认为，当前中埃在体育等各领域的合作关系均处在历史最好水平，埃及人民及各界坚定支持中国举办北京冬奥会，相信中国凭借成功举办北京2008奥运会的经验，一定能够为世界奉献高水平的冬奥盛会。谢里夫表示，埃及正积极培训本国冰雪项目的运动员，努力在未来参加冬季奥运会。

埃及奥委会秘书长谢里夫致辞。人民网记者 沈小晓摄

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