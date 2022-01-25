本报记者 荣 翌 马 菲 谢亚宏 颜 欢

随着北京冬奥会的临近，各国民众对冰雪运动的热情更加高涨。许多国家的民众走向冰场、走进雪场，尽享冰雪运动的魅力和快乐。近年来，不少国家借力冬奥文化，努力推进冰雪运动相关基础设施和配套服务建设，积极培养更多冰雪运动爱好者和专业人才，全力打造各具特色的冰雪旅游产品，进而激活冰雪产业生机与活力。

俄罗斯——

加强基建 推动普及

近日，俄罗斯冰球博物馆举办了一场别开生面的图书推介会，重点讲述俄罗斯冰球界名人的故事，吸引了不少冰球爱好者。

得天独厚的地理与气候条件，造就了俄罗斯文化中独特的“冰雪元素”。2014年，俄罗斯将索契冬奥会开幕日——2月7日设立为冬季运动日。每逢这一天，俄罗斯许多公园都会组织滑冰、雪橇、雪地摩托等活动和比赛。新年前后，红场、高尔基公园等室外场所银装素裹，成为冰雪运动聚集地。

为了更好地满足民众的冬季运动需求，俄罗斯政府重视冰雪运动基础设施建设。2020年，俄罗斯体育部推出“体育是生活常态”计划，预计在2021年至2023年建成并投入运营6个地区性冰球中心。

在莫斯科，麻雀山滑雪综合体的投建和开放，将与卢日尼基体育场一道，在莫斯科河两岸形成一个更加完整的运动区；在鄂木斯克，政府2020年和2021年持续拨款近49亿卢布（1美元约合79卢布），建设可用于开展冰球、雪橇、花样滑冰运动的多功能体育馆；在新西伯利亚，总面积5.5万平方米的6层冰场综合体建设正在推进，主竞技场可容纳超过1万名观众；在符拉迪沃斯托克，全新的冰壶中心正拔地而起，并计划为当地运动员提供1000小时的免费冰壶课程……滨海边疆区冰壶联合会主席米哈伊洛娃表示，冰壶运动在远东地区越来越热，该中心还将吸引不少国家级球队前来比赛和训练。

冰雪运动并非年轻人的专利。2019年，“莫斯科长寿项目”首次面向老年人开设滑冰和滑雪课程，在30余个有相关设施的公园内，由专业培训师教授课程。记者看到，不少白发苍苍的老年人在冰上翩翩起舞。和老伴一起参加滑冰课的舍米亚金娜说：“滑冰让我更加快乐，对健康很有益。”

韩国——

重视推广 培养人才

滑冰深受韩国民众喜爱。韩国许多地方都建有滑冰场，并以相对低廉的入场和租赁价格向公众开放。记者在大邱市一家室内冰场看到，包含了冰鞋租赁费用的成人入场券为6500韩元（1美元约合1197韩元）。

在首尔市，政府开设了青少年专用的室内冰场，可以学习短道速滑、花滑和冰球等。正带着5岁女儿学习滑冰的金女士告诉记者，冬季室外运动受限，来室内滑冰场锻炼成为不少家长的选择。首尔市各类滑冰设施比较丰富，在冰场也都有专业的教练教授相关课程。“滑冰是一项很棒的体育运动，孩子的身体和意志能得到很好的锻炼。”

为进一步提高民众参与度和专业度，韩国建立了全面的比赛和选拔考试机制。首尔市冰上竞技联盟是一家负责向市民普及冰上项目、组织各类选拔比赛、发掘冰上项目人才的专业机构。该联盟每年都要举行两场面向大众的体育比赛，分小学组、初中组、高中组、大学组和普通团体组，以学校和冰上运动爱好者团体为单位统一报名参加。

韩国还设有花样滑冰全国性等级考试，最高级别为九级。花滑爱好者必须从初级开始逐级进行测试，获得四级以上证书的民众有资格参加国家队选手的选拔比赛。记者了解到，首尔市政府每年会举行4次花滑等级考试，每次约有200人参加。

以2018年平昌冬奥会为契机，韩国各地都更加重视对冬季运动的推广。平昌郡政府充分利用“奥运遗产”，设计开发了多种旅游产品，包括面向学生举办体育冬令营等。江陵市主动邀请曾获冬奥会银牌的韩国女子冰壶代表队常驻当地。江陵市市长江汉根介绍，冰壶运动在当地普及程度越来越高，还有不少冰壶爱好者组织社团、队伍前来江陵比赛，“冰雪运动正在变得更加大众化”。

意大利——

氛围浓厚 产业完整

意大利境内山区占国土总面积40%，阿尔卑斯山脉为当地造就了不少条件优越的滑雪场。1956年，科尔蒂纳丹佩佐举办第七届冬奥会；50年后，都灵成为第二个举办冬奥会的意大利城市；2026年冬奥会将由米兰和科尔蒂纳丹佩佐两个城市联合举办。多次承办冬奥会等重大冬季运动体育赛事的宝贵经验，为意大利发展冰雪运动创造了有利条件。

从2014年起，意大利冬季运动联合会与体育部、教育部、奥委会共同发起“当雪降临校园”项目，让全国，尤其是远离雪山地区的中学生，能以较低廉的价格参与冬季运动。项目还对中学体育老师开展培训，带动冬季运动在校园内取得更广泛的发展。

多年来，意大利已经形成较为完备的冰雪运动产业链。据统计，全国拥有5条以上缆车的滑雪场共有349个，山地滑雪道6700公里，越野滑雪道累计长度1926公里，冰雪旅游产业从业人员近40万人。2020年，意大利冰雪旅游业收入实现106亿欧元，占意大利旅游总收入的11.2%。在伦巴第大区，仅滑雪旅游每年创造的经济产值就达10亿欧元，并带动着区内3000多家酒店、餐馆等服务产业的发展。

相关产业的充分发展，为冰雪运动的推广普及奠定了更加雄厚的基础。比如，举办冬奥会后，都灵抓住发展契机，逐渐从工业城市向体育城市、旅游城市转型，如今已成为意大利第四大旅游城市，并被评为“欧洲体育之都”。罗马大学的研究显示，2026年冬奥会的冰雪红利已经提前释放，正为意大利经济复苏和发展作出积极贡献。

（本报莫斯科、首尔、罗马、北京1月24日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月25日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)