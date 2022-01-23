人民网雅加达1月22日电 （记者张杰）中国印尼少年新春“云联欢”活动22日在渝北区青少年活动中心举行。此次活动由印度尼西亚雅加达华文教育协调机构和重庆市教育国际交流协会主办，重庆市渝北区青少年活动中心、印尼雅加达客属崇德三语学校、重庆市云计算和大数据产业协会数字教育中心联合承办，重庆市多家青少年机构协办。中方少年儿童在主会场全球网络同步直播，来自印尼的小朋友也首次通过网络互动参与中国的联欢活动。

此次活动在孩子们的歌舞中拉开序幕，印尼的小朋友通过网络直播，用汉语分享了“我在印尼过新年”“我对中国习俗的感受”“我是如何学中文的”等有趣的经历；中国的小朋友则通过镜头向印尼小朋友介绍了重庆小面、重庆火锅等当地传统美食，以及中国人过新年的习俗——贴春联。有的小朋友还现场写起了春联，送给远在他乡的印尼小朋友。活动持续了两个多小时，来自印尼的小朋友一直通过网络同主会场的中国小朋友积极互动。

印度尼西亚雅加达华文教育协调机构主席蔡昌杰通过网络直播表示，印尼华人将中国文化与习俗带到了当地。春节作为中国人一年中最重要的节日，印尼当地的华人不仅保留下了过春节的习俗，还增加了异国风采。本次活动中“求同存异”的交流内容，唤起了两地孩子们的好奇心和沟通兴趣，营造了很好的交流氛围。

印尼雅加达客属崇德三语学校主席、印尼雅加达辅导委员会副主席田锦堂说，我校师生们高度重视此次的合作交流，期待今后两地教育深度融合，不断提升两地教育、教学质量、教育事业的全面发展。

主办方负责人、重庆市教育国际交流协会副秘书长张新通过网络表示，为了更好地促进中国与印度尼西亚之间的文化交流合作，决定以在线互动云平台为桥梁和，跨越4000公里的距离，让两个城市的少年了解彼此之间不同的民俗文化，增进友谊，共同迎接新年的到来。

重庆市教委国际合作与交流处处长李斌通过网络表示，在2022年的中外人文交流领域，重庆乃至全中国将尝试多种交流和合作形式，继续加强语言与文化的交流与合作。

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