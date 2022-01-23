中国驻新潟总领馆供图

人民网北京1月23日电 （记者岳林炜）新潟消息：由中国驻新潟总领馆主办的“一起向未来！北京冬奥之家in新潟”主题展22日在新潟机场国际航站楼开幕。

活动前夕，中国驻新潟总领事孙大刚通过书面形式向领区主流媒体宣介2022年北京冬奥会、冬残奥会，并介绍此展有关情况。新潟县知事花角英世、新潟市长中原八一等当地政要纷纷发来贺信，祝福北京冬奥。

孙大刚表示，再过不到半个月，2022年北京冬奥会、冬残奥会就将拉开帷幕。聚焦本届冬奥筹办全程，中方始终贯彻“绿色、共享、开放、廉洁”的四大理念，努力为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。目前，北京冬奥会筹备已进入“压线冲刺”阶段，相信本次大会将为世界各国（地区）运动员的精彩发挥创造最佳竞技环境，兑现中国向国际社会所作的庄严承诺，为疫情下的动荡国际形势注入正能量。

孙大刚表示，新潟县是川端康成笔下“雪国”的原型地，也是现代滑雪运动的在日发祥地，冰雪运动的群众基础广泛。新潟县还是“中国人民的老朋友”、日本前首相田中角荣的故乡。今年恰逢中日邦交正常化50周年，在这个值得双方共同纪念的年份，期待新潟县抓住冬奥机遇，发挥自身特色，推动对华交流合作在后疫情时代获得更大发展，共同续写更多新时代的友好佳话。

花角英世在贺信中表示，在中日两国迎来邦交正常化50周年之际，北京冬奥主题展在新潟县举办，适逢其时。相信通过本次展览，将进一步提升新潟县民众对北京冬奥会的关注度。衷心祝愿北京冬奥会圆满成功，期待中日等各国运动员通过体育竞技增进相互理解和友好交流。

中原八一在贺信中表示，感谢中方在疫情形势下为举办冬奥会所做的不懈努力，谨向大会相关人员致以由衷敬意。新潟市民均十分关注北京冬奥会，衷心祝愿北京冬奥会取得圆满成功。

据悉，此次主题展共分为图片展区、吉祥物合影区、VR体验区和冰壶体验区等4个主要展区，并设有集章抽奖等互动环节。展览将持续至1月28日。

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