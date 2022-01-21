人民网北京1月21日电 （记者赵健）1月20日，中国人民对外友好协会与西班牙中国理事基金会共同举办主题为“可持续的数字化：新技术应对全球新挑战”的中国西班牙论坛线上会议。中国人民对外友好协会会长林松添、驻西班牙大使吴海涛、西中理事基金会主席里贝拉斯和西班牙驻华大使德斯卡亚出席开幕式并致辞，两国政府、企业、智库代表近百人线上参会。

林松添表示，近年来，在两国领导人战略引领和亲自推动下，中西全面战略伙伴关系持续健康稳定发展，给两国人民带来了实实在在利益。2021年，中西双边贸易额达493亿美元，同比增长19.2%。世界上最长的国际货运班列——义乌马德里班列累计往返运行1277列，同比增长31%。

吴海涛表示，当今时代，数字技术正全面融入人类经济社会生活各领域和全过程，带来广泛而深刻的影响。近年来，中西数字领域合作潜力日益显现。期待两国企业、高校和智库深入交流，推动中西在数字领域形成更多共识与成果，助力双方经济发展、社会繁荣。

里贝拉斯表示，可持续的数字化是世界各国关注的重点议题，需要广泛而深入的国际合作。各国应保持经常沟通，共同找到一致的前进方向。

德斯卡亚表示，中国在抗击疫情的战役中取得了巨大胜利，这与数字化技术的创新、人工智能的发展密不可分。

中国国际扶贫中心副主任谭卫平、全球化智库理事长王辉耀、北京大学健康老龄与发展研究中心副主任陆杰华、正泰集团轮值总裁栾广富和西班牙生态转型与人口挑战部应对人口流动司总干事胡安娜·洛佩斯、巴塞罗那世界移动通信基金会首席执行官卡洛斯·格劳等围绕会议主题，分享对以数字化建设缩小城乡区域差距、应对老龄化社会挑战、发展绿色经济等方面的理论与实践成果和富有前瞻性建设性意见，表达了促进两国友好交流与互利合作的强烈意愿。

中国西班牙论坛于2003年成立，是旨在推动两国全方位合作的机制性高端对话平台。

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