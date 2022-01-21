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中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营高标准完成综合防卫演练

2022年01月21日08:35 | 来源：人民网-国际频道
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紧急出动。维和步兵营供图
紧急出动。维和步兵营供图

人民网喀土穆1月20日电 （记者苏航）日前，接朱巴战区命令，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营组织全要素综合防卫演练。

演练以UNHouse周边发生社会动乱、武装冲突、恐怖袭击等直接威胁为背景，全面检验评估维和步兵营遂行授权任务和应急处突能力。演练区为保卫流民所、UNHouse防卫、防流民涌入3个内容，按照朱巴战区筹划、营指挥、连实施的方式组织，朱巴战区机关人员随维和步兵营行动并现场组织考评。

战区演练指令下达后，任务分队迅即判明情况，下达指令，快速出动，依据联合国交战规则，采取防卫队形展开、喊话劝阻驱离、武器威慑升级、人群控制驱散等行动方法，消除安全威胁，全面掌控态势。演练现场紧张有序，战斗要素协同密切，导调情况处置合理。最终，该营在指挥控制、行动协调、综合保障等方面获得朱巴战区考评组的高度认可，顺利通过验收评估。

我第八批维和步兵营自去年12月份部署到南苏丹朱巴任务区以来，充分构想各类突发情况，常态化组织应急演练，截至目前，已形成UNHouse综合防卫等17类方案预案，确保顺利完成联合国授权任务。

分队指挥员董相辉表示，在维和任务区，身处实实在在的维和战场，面临的是真真切切的危险考验，必须时刻保持高度警惕。此次演练着眼任务区安全形势，涉及参演要素多，情况处置标准高，全方位检验了我分队应急处突能力，为维护UNHouse周边稳定，确保流民所安全打下坚实基础。

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(责编：王禹蘅、常红)

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