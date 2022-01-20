新华社北京1月20日电 综合新华社驻外记者报道：汤加首都努库阿洛法19日开始恢复部分供电和通信。中国政府紧急驰援，已率先向汤加提供首批应急救援物资。

中国国家主席习近平、国务院总理李克强已于19日分别向汤加国王图普六世、汤加首相索瓦莱尼致慰问电。中国政府高度关注，紧急驰援，积极向汤加提供紧急人道主义援助，以实际行动诠释人类命运共同体理念。

中国红十字会已向汤方提供10万美元紧急人道主义现汇援助。中国政府将应汤方请求援助一批饮用水、食品、个人防护用品、救灾设备等应急物资。设在广东的中国-太平洋岛国应急物资储备库已紧急启动物资调拨，包括瓶装水、肉类罐头、医疗卫生包、发电机、高压水泵、帐篷等，已做好尽快发运的准备。

中国政府通过驻汤加使馆紧急筹措了一批价值28万元人民币的饮用水、食品等应急物资，并于19日捐赠汤加政府。汤加国王图普六世表示，在汤加国家危难之际，习近平主席向我发来慰问电，中国政府第一时间伸出援手，汤政府和人民被中方义举深深感动，对此深表感谢。汤加一些岛屿受灾严重，感谢中方表示愿继续帮助汤方开展救援和灾后重建。汤副首相兼国家应急委员会主席泰伊表示，衷心感谢中国政府捐赠上述物资，这是灾害发生后汤加政府收到的首批应急救援物资，承载着汤中两国之间的特殊友好情谊。

据悉，截至目前，在汤中国公民、企业均平安，暂未接到人员伤亡的报告。汤加政府全力救灾，电力、通信、航路正逐步恢复。中国驻汤加使馆正常运转，将继续为有需要的中国公民提供领事保护服务。

据汤加媒体报道，从19日开始，汤加首都部分恢复供电，但仍时有断电，与外界联络仍十分困难。部分联络需通过海事卫星。

联合国、新西兰、澳大利亚、巴布亚新几内亚、新加坡等各方也纷纷向汤加提供援助。

联合国负责汤加事务的代理常驻协调员乔纳森·维奇20日在斐济首都苏瓦通过电子邮件接受新华社记者采访时表示，汤加有8.4万人受此次灾害影响。火山灰已对汤加全境造成影响。汤加政府已请国际电信联盟提供卫星宽带服务。联合国儿童基金会等也将提供救援物资。

新西兰国防部20日说，一架满载救援物资的新西兰空军C-130运输机已于当地时间下午抵达汤加。从图像信息来看，汤加受灾情况较令人担忧。新西兰还计划于22日向汤加增派第三艘救援舰。

据澳联社20日报道，一架运输机已从澳大利亚起飞前往汤加，另一架也即将起飞。飞机上装载了帮助汤加重建通信网络及恢复机场跑道所需设备。

巴布亚新几内亚总理马拉佩表示，巴新政府正密切关注汤加灾情。目前，海底电缆维修公司船只正停靠在巴新做准备，等待汤加政府批准前往灾区修复电缆。

新加坡红十字会18日说，将向汤加红十字会提供总值5万新元（约合23.5万元人民币）的人道主义救援物资。（参与记者：郭磊、卢怀谦、白旭、郝亚琳、王丽丽）

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