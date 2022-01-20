新华社北京1月20日电（记者史竞男）由中宣部进出口管理局指导、中国图书进出口（集团）有限公司承办的“第十二届全球海外华文书店春节联展开幕式暨春节文化云交流活动”20日在京举办，以书为媒，促进中外文化交流和民心相通。

据介绍，第十二届全球海外华文书店春节联展活动以“阅读中国”为主题，联动全球111家海外华文书店共同参与，邀请国内出版社、海外汉学家、海内外作家、专家学者、法国“Z世代”群体参与开幕式，通过云交流，共庆新春佳节，共迎北京冬奥会。

活动将于春节前后在全球范围广泛开展，展示一批具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的多语种精品出版物。除在海外实体华文书店进行图书展销外，还将在海外华文书店线上平台渠道、中图公司中国出版物采选平台、速卖通跨境电商“CHINA BOOKS”线上书店、春节文化百科平台上同步全球展销。

本次开幕式设北京主会场和法国巴黎分会场。中宣部进出口管理局局长王志成在致辞中表示，2022年春节和冬奥盛会相互辉映，中国传统文化和世界文明交汇融合，希望以书为媒讲好中国故事，通过集中时段的丰富活动，创新方式方法，形成全球联动的生动局面，努力让海外读者共享中国春节的欢乐祥和与北京冬奥的热烈氛围。

据悉，“全球海外华文书店春节联展项目”是出版业“十四五”时期发展规划拓展国际营销渠道的重点工程项目，致力于推动中华文化海外传播，助力海外华文书店生存发展。联展期间，还将举办“故事沟通世界”系列品牌活动、“小小朗诵家”华人儿童朗诵比赛、“我的中国心”华人儿童绘画比赛、“乐享中国年”中国春节出版物及文创品走进英国、走进法国等文化交流活动。

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