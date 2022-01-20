人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

春节文化云交流：第十二届全球海外华文书店春节联展启动

2022年01月20日20:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京1月20日电（记者史竞男）由中宣部进出口管理局指导、中国图书进出口（集团）有限公司承办的“第十二届全球海外华文书店春节联展开幕式暨春节文化云交流活动”20日在京举办，以书为媒，促进中外文化交流和民心相通。

　　据介绍，第十二届全球海外华文书店春节联展活动以“阅读中国”为主题，联动全球111家海外华文书店共同参与，邀请国内出版社、海外汉学家、海内外作家、专家学者、法国“Z世代”群体参与开幕式，通过云交流，共庆新春佳节，共迎北京冬奥会。

　　活动将于春节前后在全球范围广泛开展，展示一批具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的多语种精品出版物。除在海外实体华文书店进行图书展销外，还将在海外华文书店线上平台渠道、中图公司中国出版物采选平台、速卖通跨境电商“CHINA BOOKS”线上书店、春节文化百科平台上同步全球展销。

　　本次开幕式设北京主会场和法国巴黎分会场。中宣部进出口管理局局长王志成在致辞中表示，2022年春节和冬奥盛会相互辉映，中国传统文化和世界文明交汇融合，希望以书为媒讲好中国故事，通过集中时段的丰富活动，创新方式方法，形成全球联动的生动局面，努力让海外读者共享中国春节的欢乐祥和与北京冬奥的热烈氛围。

　　据悉，“全球海外华文书店春节联展项目”是出版业“十四五”时期发展规划拓展国际营销渠道的重点工程项目，致力于推动中华文化海外传播，助力海外华文书店生存发展。联展期间，还将举办“故事沟通世界”系列品牌活动、“小小朗诵家”华人儿童朗诵比赛、“我的中国心”华人儿童绘画比赛、“乐享中国年”中国春节出版物及文创品走进英国、走进法国等文化交流活动。

(责编：刘洁妍、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部