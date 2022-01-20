新华社卢布尔雅那1月20日电（记者彭立军）斯洛文尼亚多名政界人士日前批评斯总理扬沙在涉台问题上的错误言论，指出这不符合斯外交政策。

斯洛文尼亚前总理米罗·采拉尔19日接受新华社记者采访时表示，扬沙在没有获得广泛政治和社会共识的情况下发表这一言论，“这令人很不安”。采拉尔指出，斯洛文尼亚并未放弃支持一个中国政策的立场。斯议会应就此事表明立场。

斯洛文尼亚中左翼政党沙雷茨名单党议员尼克·普雷比尔19日向媒体发表声明，对扬沙的错误言论和行为表示震惊和愤慨，指出这给斯洛文尼亚带来负面影响，使斯中两国关系恶化。

斯洛文尼亚社会民主党副主席、外交政策委员会成员马特亚兹·涅梅茨19日批评扬沙的行为，指出这不符合斯洛文尼亚外交政策。社会民主党当天还发出倡议，要求议会外交政策委员会就此事召开会议。

斯洛文尼亚经济发展和技术部长兹德拉夫科·波契瓦尔舍克19日在社交媒体脸书上表示，中国是斯洛文尼亚在欧盟以外最大的经济伙伴之一，两国经济合作正在不断加强。

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