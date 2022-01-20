新华社德黑兰1月20日电 专访：美国重回伊核协议需要“改变做派”、解除制裁——访伊朗外交部发言人哈提卜扎德

新华社记者高文成 王守宝

伊朗外交部发言人哈提卜扎德日前接受新华社记者专访时说，对于正在进行的伊朗核问题全面协议相关方谈判，美国只有切实改变自己的做派，才能与其他相关方坐在一起进行谈判。

哈提卜扎德说，尽管美国拜登政府在竞选过程中表示愿意重回伊核协议，可仍在延续上任特朗普政府对伊朗采取的“极限施压”政策。“美国正在尽其所能破坏伊朗与其他国家的关系，特别是阻碍伊朗与其他国家实现经济关系正常化。”

他说，美国要想重回伊核协议，就必须在谈判中“表现出足够的意愿”，在解除制裁方面采取“必要行动”，以说服其他相关方愿意“接受美国重回伊核协议”。伊核谈判“没有取得很大进展，因为美国还没就此作出政治决策”。

谈及美国制裁对伊朗的影响，哈提卜扎德说，美国非常沉迷于使用制裁，可这样的做法“注定要失败”。受制裁国家在很大程度上已经表明它们是独立的，能够抵御美国的压力和胁迫，美国不可能将自己的意志强加于这些国家。

他说，美国试图给伊朗人民施加痛苦。尤其是在新冠疫情期间，当人们普遍希望美国能改变制裁政策时，美国“甚至试图通过限制资金支付等方式阻碍伊朗采购疫苗”。

1月18日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部发言人哈提卜扎德接受新华社记者采访。新华社发

对于正在奥地利首都维也纳进行的伊核谈判，哈提卜扎德说，“我们希望能够达成一个可靠和稳定的新协议来使美国重回伊核协议”，并确保美国不会再次通过退出协议戏弄国际法。

哈提卜扎德还称赞中国在维也纳谈判中发挥的作用是“建设性和重要的”。他说：“中国一直努力做到公平，弥合伊朗和美国之间的分歧，希望其他国家也能发挥这种建设性作用。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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