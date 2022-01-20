人民网北京1月20日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。实录如下：

湖北广电记者：汤加火山爆发给当地造成严重灾害。请问中方能否进一步介绍向汤加提供救灾援助的具体情况？

赵立坚：中方一直高度关注汤加受灾情况，已经紧急行动起来，尽己所能帮助汤加救灾。中国红十字会已向汤加提供10万美元紧急人道主义现汇援助。

中国政府通过驻汤加使馆以最快速度筹措了一批饮用水、食品等应急物资，于19日交付汤加。汤加副首相泰伊出席交付仪式时表示，衷心感谢中国政府迅速向汤加伸出援手。这是灾害发生后汤加政府收到的首批应急救援物资。这承载着汤中两国之间的特殊友好情谊。当地民众纷纷向中国使馆致谢，动情地表示中国是汤加的真正朋友。

中方将根据灾情和汤方需要，继续向汤加提供现汇和物资援助，并尽最大努力克服火山灰等不利气象条件影响，把物资尽早运抵。

澳亚卫视记者：18日，全球最大公关咨询公司爱德曼发布《2022年度爱德曼信任晴雨表》报告显示，2021年中国民众对政府信任度高达91%，同比上升9个百分点，蝉联全球第一。在国家综合信任指数方面，中国高达83%，同比增长11个百分点，位列全球首位。发言人对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报告，也注意到2017年、2018年的“爱德曼信任晴雨表”显示，中国民众对政府的信任度在受访国中是最高的。今年中国民众对政府信任度为十年来最高。我们已经多次介绍，哈佛大学肯尼迪学院连续10年在中国开展的民调结果显示，中国民众对政府满意度连年都保持在90%以上。这同爱德曼信任“晴雨表”有关民调数据吻合。

作为一名中国公民和公务人员，我对此并不感到意外。中国民众对政府信任度之所以连年稳居榜首，是因为这份信任源于中国共产党和中国政府担当作为。我们坚持人民至上，坚持一切为了人民、一切依靠人民，坚持为人民执政、靠人民执政，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。同时，我们也清醒地认识到，在中国前进的道路上仍然存在各种风险挑战。我们必须居安思危。

我还注意到，爱德曼首席执行官表示，中国成功控制住了疫情，为本国民众树立了对政府的信心。不仅如此，中国还积极帮助全世界其他国家抗疫。这同样加强了各国人民对本国政府的信心。我想强调的是，中国不仅以实际行动打造了防控疫情的样板，而且一直通过加强国际合作树立团结抗疫的标杆。中方将继续站在守护全人类生命健康的高度，为全世界最终战胜疫情贡献中国力量，推动构建人类卫生健康共同体。

日本富士电视台记者：北京政府发布消息称，从来自加拿大的国际邮件中检测出了奥密克戎变异毒株，但加拿大相关负责人对此予以了否认。中方对此有何评论？

赵立坚：北京市疾控中心有关负责人在北京市1月17日的疫情防控新闻发布会上已经就相关问题作了详细说明。她的答案很长，你可以去查阅当天记者会的实录。中方将继续本着严肃、科学、专业的态度开展相关疫情防控工作。

彭博社记者：美国总统拜登表示，因中方未履行承诺，他尚不准备取消对华关税。他的原话是，我希望看到中方履行承诺。我们能够取消部分关税，但目前尚未走到这一步。你是否认同他的表述？中方是否正在履行中美经贸协议中的承诺？

赵立坚：关于中美经贸关系方面的问题，请你向有关主管部门了解。

俄新社记者：哈萨克斯坦外长此前表示，近期哈萨克斯坦发生动乱后，中方及其他伙伴做好了提供军事及其他援助的准备。但除集安条约组织外，哈没有接受外国或其他组织军事援助的法律依据。中方能否澄清愿向哈提供何种援助？

赵立坚：中国和哈萨克斯坦互为友好邻邦和永久全面战略伙伴。中方正同哈方保持密切沟通，将根据哈方意愿提供力所能及的帮助。只要是有利于哈方恢复安宁、发展经济、改善民生的举措，中方都将持积极态度。

凤凰卫视记者：据报道，台湾方面将会派赖清德出席洪都拉斯总统的就职典礼。报道还称，赖清德计划过境美国时与美方进行接触，并可能与赴洪都拉斯参加典礼的美国副总统哈里斯同台出席活动。请问中方对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则，也是世界上绝大多数国家认同、接受、践行的普遍共识。坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。任何企图制造“两个中国”、“一中一台”的行径都必将遭到全体中国人民的反对。我们希望有关国家认清国际大势，早日作出符合历史潮流的决断。

关于台湾地区领导人在美国“过境”以及“美台接触”问题，中方已多次表明立场。中方一贯坚决反对美方或其他与中国建交的国家安排这种“过境”，一贯反对美台进行任何形式的官方往来。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，严肃对待中方立场和关切，不与台湾进行任何形式的官方接触，不向“台独”势力发出任何错误信号。

法新社记者：中方是否反对美方请求联合国安理会就朝鲜问题召开会议，如果反对的话，请问原因是什么？

赵立坚：我昨天已经回答过类似的问题，请你查阅。

彭博社记者：彭博社报道，去年年底，美国贸易代表戴琪曾试图与刘鹤副总理通话，但双方最终同意在较低层面进行沟通，直到取得更多进展。你能否证实？

赵立坚：我不掌握你提到的有关情况。如果你感兴趣，请你向主管部门直接询问。

印度广播公司记者：巴基斯坦媒体报道称，中方已要求对去年达苏水电站项目恐怖袭击中受害的中国公民赔偿。袭击发生后，中国承包商退出了工地，并提出了几项要求作为复工的先决条件。这份报告称，尽管没有法律或合同义务，但巴基斯坦政府还是决定支付赔偿款。中方能否证实？中方对达苏水电站项目复工有何要求?

赵立坚：我不掌握你所说的情况。据我了解，达苏水电站项目已经复工。

日本广播协会记者：朝鲜方面表示将重新讨论关于停止弹道导弹发射试验和核试验的决定，暗示重启核武试验。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道。事实反复证明，一味诉诸制裁施压，解决不了半岛问题，只会进一步加剧紧张局势，不符合各方利益。中方希望美方展现诚意，拿出实际举措，回应朝方合理安全关切。我们呼吁有关各方着眼半岛和平稳定大局，谨言慎行，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题政治解决进程。

土耳其阿纳多卢通讯社记者：马来西亚外长赛夫丁称，他注意到中方关于南海主权声索的法律依据出现调整，从“南海断续线”理论转向“四沙”（即东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛）理论。你对此有何评论？

赵立坚：我还没有看到他的有关表态。中国在南海问题上的立场是一贯的、明确的，没有任何变化。

印度广播公司记者：据巴基斯坦媒体报道，巴方一年多前向中方提出了24.3亿美元的铁路项目贷款申请，目前仍在等待中方的贷款承诺。巴铁路部长提及此事。中方对此有何评论？报道还称，中巴经济走廊的建设在过去三年半时间里明显放缓，双方没有在项目框架下批准新项目。你能否证实这一点？

赵立坚：我已多次介绍过中巴经济走廊取得的积极进展。我愿强调，中巴经济走廊作为“一带一路”重要先行先试项目，秉持共商、共建、共享原则。走廊在疫情期间逆势前行，有力促进巴经济发展和民生改善，得到巴社会各界高度肯定。最近，我们也看到了巴基斯坦总统、总理还有相关官员和媒体评论，都对中巴经济走廊取得的进展表示积极肯定。

关于你提到的具体项目，这是一个投资巨大的项目，双方有关部门正在商谈。

你提到的有关媒体报道称，中巴经济走廊在过去三年半时间里没有签署任何新项目，这纯粹是假消息。我可以告诉你的是，中巴经济走廊框架下新建了农业工作组、信息技术工作组和科技工作组。最近三年半以来，在走廊框架下，批准和实施了多个民生社会项目，取得了很好的效果。

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