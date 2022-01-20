陈宾

“天下之势不盛则衰，天下之治不进则退。”面对当今世界深刻而宏阔的时代之变，如何回答时代之问，既需要我们善于从历史长周期比较分析，又要善于从细微处洞察事物的变化，凝聚起战胜困难和挑战的强大力量。进入新时代，中国坚持高举人类命运共同体旗帜，在时代发展的潮流中发展，在历史前进的逻辑中前进。

胸怀天下 在时代发展的潮流中发展

胸怀天下根植于深厚的中华优秀传统文化，既是中华优秀传统文化倡导的价值理念，也是中国共产党始终不渝坚持和奉行的基本立场。

中华民族讲究“以天下为己任”，致力建设“大道之行，天下为公”的美好世界。几千年来，这些中华优秀传统文化超越时空，涵养浸润了无数中国人的家国情怀、天下情怀，凝铸为中国人的价值信念与思维方式，流淌在我们的血液中。

中国共产党自成立以来，关注人类前途命运，在各个历史时期都为维护世界和平不懈奋斗。党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，把“坚持胸怀天下”作为党百年奋斗积累的宝贵历史经验之一。

面对百年未有之大变局和世纪疫情交织叠加，中国将继续秉持胸怀天下的格局与情怀，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，推动构建人类命运共同体，为全球发展提供中国智慧、中国方案和中国行动。

命运与共 在历史前进的逻辑中前进

对历史视野的选择、历史格局的把握、历史方位的判定，既影响着国家民族的前途命运，也决定着文化的走向、制度的选择。

习近平主席在2022年世界经济论坛视频会议上的重要讲话中强调，“事实再次表明，在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪”。中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，与各国携手并肩，解决全球性问题，引领时代潮流和人类前进方向。

继续做世界和平的建设者。中华民族传承和追求的是和平、和睦、和谐理念，中国共产党是热爱和平、追求和平、维护和平、捍卫和平的政党。中国坚持正确义利观，树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，谋求开放创新、包容互惠的发展前景。中国将始终站在公道正义的一边，积极推动构建人类命运共同体，为维护国际和平与安全作出新的更大贡献。

继续做全球发展的贡献者。发展是解决一切问题的总钥匙。中国共产党领导中国人民历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业作出重大贡献；坚持改革开放，成为世界经济可持续发展的主要引擎和稳定之锚；提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，为世界提供了充满东方智慧的发展方案。

继续做国际秩序的维护者。中国提出构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，倡导对话而不对抗、结伴而不结盟，主张赋予新兴市场国家和发展中国家更多代表性和发言权，推动国际体系朝着更加公正合理的方向发展。

继续做全球公共产品的提供者。提供国际公共产品、搭建国际合作新平台，为改革和优化全球治理注入中国力量，是中国积极承担大国责任、展现大国担当的重要体现。面对全球性问题，中国积极提供全球公共产品，为应对全球挑战积极贡献中国智慧，充分体现了负责任大国的形象。

（作者系山东大学马克思主义学院（威海）副教授）

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