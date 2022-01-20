新华社联合国1月19日电 中国常驻联合国副代表耿爽19日在安理会中东巴勒斯坦问题公开辩论会上发言，敦促国际社会推动巴勒斯坦问题早日全面解决。

耿爽说，新的一年应带给巴勒斯坦人民新的希望，国际社会应增强紧迫感，采取有力行动，推动巴勒斯坦问题的早日全面公正持久解决。

耿爽说，去年，巴勒斯坦被占领土形势持续动荡。新年以来，地面态势持续紧张，令人担忧。中方呼吁有关各方保持冷静克制，避免敌对和暴力行动，切实巩固加沙停火。以色列作为占领方必须履行国际法义务，保障被占领土民众安全，彻查针对巴勒斯坦平民的暴力行为，维护耶路撒冷宗教圣地历史形成的现状。与此同时，以色列的合理安全关切也要得到尊重。

耿爽说，被占领土上的定居点活动违反国际法。中方敦促以色列停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止扩建定居点，并为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件。以色列近期宣布将投资3亿多美元在戈兰高地从事定居点建设。国际社会公认戈兰高地主权属于叙利亚。中方敦促以方停止可能导致紧张局势的定居点行动。

耿爽表示，当前，巴勒斯坦深陷经济财政危机，人道状况堪忧，民众生活困顿。国际社会要加大支持力度，增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，赋予其在安全、财政等领域行使国家主权职能的权力，保障基础公共服务。中方再次呼吁以色列解除对加沙地带的封锁。

耿爽说，历史和现实反复证明，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一现实路径。国际社会应坚持客观公正，倡导包容互谅，为推动巴以双方基于“两国方案”重启平等对话提供更多助力。

他重申，中方支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦和以色列和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展。中方将继续同国际社会一道，为早日解决巴勒斯坦问题作出不懈努力。

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