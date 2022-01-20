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美国政府将派发4亿只N95口罩 每人限领3只

2022年01月20日13:56 | 来源：新华社
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新华社北京1月20日电 美国政府19日说，将从下周起向民众发放4亿只N95口罩。

白宫说，这些口罩来自美国疾病控制和预防中心国家应急药品战略储备项目。

一名白宫官员说，联邦政府本周开始向全国各地配送这些口罩，民众最早可于下周晚些时候领到口罩；领取地点是当地参与联邦政府新冠疫苗项目的药房和社区医疗中心；发口罩项目将持续至2月初。

“为确保更多美国人领到口罩，每人限领3只口罩。”白宫说。

白宫没有说明所发口罩是否包括儿童款、是否可以反复戴等民众关心的细节。

今年以来，随着传染性更强的变异新冠病毒奥密克戎毒株加速传播，总统约瑟夫·拜登领导的政府持续因防疫资源分配不到位饱受批评。人们抱怨买不到、买不起N95口罩，或是想在家自行检测是否感染但买不到快速检测盒。

美国疾控中心14日更新关于正确戴口罩的防疫指南，明确指出戴N95口罩和KN95口罩能够提供“最多防护”，关键是大小合适、坚持戴。

美国疾控中心发言人说：“我们想继续传递的主要信息依然是，戴任何口罩都比不戴口罩强。”

新冠疫情暴发之初，美国医疗系统出现N95口罩短缺情况。美国疾控中心最近说，政府已为医疗系统储备医用N95口罩，这部分库存不会向公众销售或发放。

不过路透社援引一些医疗设备供应商的话报道，医疗供应链依旧脆弱，如果美国民众把戴N95口罩当成日常需求，那么这类口罩可能再次出现短缺，最先受到影响的是资金匮乏的小型医院。

美国口罩生产商目前每月生产数以百万计N95口罩。

近期美国疫情严重反弹，儿童新冠确诊病例、住院病例持续激增。美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至18日晚，全美累计新冠确诊病例超过6600万例，约占美国人口的五分之一。（郭倩）

(责编：高歌、崔越)

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