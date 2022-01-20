新华社平壤1月20日电（记者江亚平）据朝中社20日报道，朝鲜劳动党总书记金正恩19日主持召开了政治局会议。会议重新部署国防政策任务，决定立即加强和发展更强有力的物质手段，及时研讨重启暂停过的一切活动的问题，更加彻底做好同美国长期对抗的准备。

报道说，朝鲜劳动党第八届中央委员会第六次政治局会议讨论决定了党和国家的当前工作和重要政策问题，其中包括对美外交政策方向。会议通报了近期美国对朝鲜“正当的主权行使惹是生非、轻举妄动的资料”。

报道称，在朝美首脑会谈后的近些年来，美国没有履行亲口承诺的终止与韩国的联合军演，而是进行各种战略武器试验，并向韩国运进尖端军事攻击武器，把核战略武器部署在朝鲜半岛周边地区，严重威胁朝鲜的安全。此外，美国还单独针对朝鲜采取了20多次制裁行动，严重亵渎朝鲜的尊严。

会议认为，新加坡朝美首脑会晤后，朝鲜为了维持半岛局势做出富有诚意的努力，但美国的敌视政策和军事威胁达到了无法容忍的危险地步，因此朝鲜要更加彻底做好同美帝国主义长期对抗的准备。

报道还说，会议重新部署国防政策任务，决定立即加强和发展更强有力的物质手段，以压制美国愈演愈烈的对朝敌对行为，并向相关部门下达指示，要重新考虑朝鲜为建立信任关系曾对美国率先主动采取的措施，及时研讨重启暂停过的一切活动的问题。

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