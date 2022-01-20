新华社伦敦1月19日电（记者郭爽）英国首相鲍里斯·约翰逊19日宣布，将于下周全部结束此前为应对变异新冠病毒奥密克戎毒株而启动的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，即后备计划。

约翰逊当天在议会下院宣布，英格兰地区将不再要求民众戴口罩或居家办公，新冠疫苗接种证明等也不再成为进入人员聚集场所的强制要求。此外，从3月24日起，将不再强制新冠检测阳性人员自我隔离。

约翰逊同时强调，疫情还没有结束，感染奥密克戎毒株“并非对每个人都是温和的疾病，尤其是如果你还没接种疫苗的话”。

英国卫生大臣赛义德·贾维德表示，英国将于春季出台如何与新冠病毒共存的计划。

去年12月8日，英国政府宣布英格兰地区启动进一步防疫限制措施，即《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，其中内容包括在剧院、电影院等多数室内公共场所必须戴口罩等。随后，威尔士、北爱尔兰和苏格兰也收紧防疫措施，以应对奥密克戎毒株快速传播。

去年9月14日，英国政府公布包括A、B两个计划的《应对新冠疫情：秋冬计划》，一旦新冠病例数上升的“合理”风险导致英格兰国民保健署面临“不可持续的压力”，政府将启动B计划。

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