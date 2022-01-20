人民网联合国1月19日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军18日在联合国安理会妇女、和平与安全问题公开辩论会上发言呼吁，安理会要坚持正确方向和轨道，保护武装冲突中的妇女，推动妇女参与政治和平进程。

张军说，中国高度重视妇女、和平与发展问题，一直在为保护妇女权利作出不懈努力。保护武装冲突中的妇女，推动妇女参与政治和平进程，是安理会妇女、和平与安全议程的重要内容。要实现上述目标，安理会要坚持正确方向和轨道。

张军指出，安理会首先要一视同仁，全面加强冲突地区妇女保护。受冲突影响的女性，无论是否参与和平进程，都应平等享有安全保障。保护冲突中的女性，要采取全面行动。冲突当事方要履行国际人道法义务，摒弃一切针对妇女的暴力，包括性暴力。中方支持联合国相关机制根据各自授权继续积极开展工作。国际社会要根据联合国人道救援指导原则加大援助力度，保障受冲突影响女性的基本生活需求。对热点问题负有历史责任的国家要提供更多资金和物资支持。

张军强调，要标本兼治，消除暴力和冲突根源。我们要严厉打击针对妇女的暴力行为，更要将全面预防和化解冲突作为对妇女最根本的保护。冲突局势恢复和平稳定，归根结底要靠当事方之间的对话协商。民间社会可以发挥建设性作用，倡导和平文化，反映民众呼声，促进交流互信，提出有益建议。女性是重要的和平力量，各方要为女性参与和平谈判提供平等机会，消除不必要障碍，在政治和平进程中将性别平等原则落到实处。安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任，必须为消除冲突根源和政治解决热点问题付出更大努力，持续推动以对话、斡旋、协商等方式和平解决争端，让所有妇女和女童都能享有和平，过上安宁生活。

张军强调，要久久为功，支持妇女赋权和发展事业。安理会第1325号决议之所以具有里程碑意义，是因为它重新定义了女性与和平的关系。正如古特雷斯秘书长所说，从此女性不再仅仅被视为战争受害者，更被看作有能力的和平贡献者。支持妇女赋权和发展，放大女性在和平与安全领域的主动地位、参与水平、变革力量是妇女、和平与安全议程行稳致远的保证。为此，要着力填补冲突地区妇女面临的发展鸿沟，把发展置于联合国工作的优先位置，使妇女目标成为2030年议程的早期收获；要切实保障妇女经济社会权利，保障冲突地区女性接受教育的权利，用知识改变命运；要帮扶更多女性就业谋生，摆脱贫困，实现经济自主，为有效参与和平进程创造有利条件；要帮助妇女应对新冠肺炎疫情挑战，提高冲突地区疫苗可及性、可负担性，维护妇女生命健康权利。

张军表示，作为第四届世界妇女大会东道国，中国一直是性别平等和妇女赋权事业的积极倡导者，是全球妇女发展事业的推动者，也是妇女、和平与安全议程的行动派。过去30多年，有千余名中国女性参与联合国维和行动，为世界和平作出重要贡献。近年来，中国帮助发展中国家实施了100个“妇幼健康工程”，培训了13万名妇女人才，有力支持发展中国家妇女赋权。中国还同联合国教科文组织合作设立女童和妇女教育奖，激励更多人投身女童和妇女教育事业。习近平主席提出全球发展倡议，致力于推动2030年议程的落实和全球发展，必将为实现妇女平等权利注入重要动力。

张军最后强调，中国人常说“妇女能顶半边天”。我们愿同国际社会一道，促进妇女赋权、推动妇女发展，支持女性在国际和平与安全事务中发挥“半边天”作用，共建和平美好的未来。

(责编：王禹蘅、常红)