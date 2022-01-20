人民网联合国1月19日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽19日在联合国安理会中东巴勒斯坦问题公开辩论会上发言呼吁，国际社会应在新的一年增强紧迫感，采取有力行动，推动巴勒斯坦问题的早日全面公正持久解决。

耿爽说，今年是巴勒斯坦问题在联合国议程上停留的第75个年头。新的一年应带给巴勒斯坦人民新的希望，中方对此提出四点建议。

一是摒弃敌对暴力，缓解紧张局势。去年，巴勒斯坦被占领土形势持续动荡，敌对和暴力行动造成324名巴勒斯坦人丧生。以色列方面也出现平民伤亡。新年以来，地面态势持续紧张，令人担忧。中方呼吁有关各方保持冷静克制，避免敌对和暴力行动，切实巩固加沙停火。以色列作为占领方必须履行国际法义务，保障被占领土民众安全，彻查针对巴勒斯坦平民的暴力行为，维护耶路撒冷宗教圣地历史形成的现状。与此同时，以色列的合理安全关切也要得到尊重。

二是切实执行安理会决议，停止定居点活动。2021年，约旦河西岸的犹太定居点活动不断扩张，被拆巴人房屋数量创2016年来新高。被占领土上的定居点活动违反国际法。中方敦促以色列停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止扩建定居点，并为约旦河西岸巴勒斯坦社区的发展创造条件。

耿爽说，中方同样关切的是，以色列近期宣布将投资3亿多美元在戈兰地区从事定居点建设。国际社会公认戈兰地区主权属于叙利亚。中方敦促以方停止可能导致紧张局势的定居点行动。

三是关注经济民生，加大人道帮扶。当前，巴勒斯坦深陷经济财政危机，人道状况堪忧，民众生活困顿。国际社会要加大支持力度，增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，赋予其在安全、财政等领域行使国家主权职能的权力，保障基础公共服务。中方赞赏埃及、卡塔尔等地区国家为加沙恢复重建所作努力，呼吁各方加强对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的资金支持。中方注意到，以方近来采取向巴方移交“代征税款”等措施，希望这有助于恢复巴以在经济和民事领域的协调。中方再次呼吁以色列解除对加沙地带的封锁。

四是凝聚促和努力，落实“两国方案”。历史和现实反复证明，“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一现实路径。国际社会应坚持客观公正，倡导包容互谅，为推动巴以双方基于“两国方案”重启平等对话提供更多助力。中方期待巴以双方以近期高层接触为契机，逐步建立互信，持续积累势头。中方期待巴勒斯坦各派加强团结，通过协商对话实现内部和解，形成统一谈判立场，希望即将在阿尔及利亚举行的对话会取得有益成果。中方支持联合国、阿盟、伊斯兰合作组织和有重要影响的国家发挥更加积极作用，呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会，凝聚更广泛、更有效的促和努力。

耿爽指出，巴勒斯坦问题的根源是以色列对巴勒斯坦领土的占领。解决问题的根本出路在于将“两国方案”落到实处。安理会和国际社会应该抓住中东和平进程的关键和根本性问题，而不是舍本逐末。

耿爽强调，中方支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦和以色列和平共处，阿拉伯和犹太两大民族共同发展。中方将继续同国际社会一道，为早日解决巴勒斯坦问题作出不懈努力。

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