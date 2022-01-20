人民网开罗1月19日电 （记者沈小晓）1月17日，国家主席习近平在北京出席2022年世界经济论坛视频会议并发表题为《坚定信心 勇毅前行 共创后疫情时代美好世界》的重要演讲。沙特阿拉伯驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼在接受人民网记者采访时表示：“在全球经济形势依然黯淡的情况下，中国坚持对外开放，有助于实现经济快速复苏，中国对开放型经济的承诺将为步履蹒跚的全球经济注入了新动能。”

哈乐瓦尼认为，经济多元化在全球应对新冠肺炎疫情方面做出了巨大贡献。一些国家采取了有效的经济措施保持经济多元发展来应对疫情及其后果，比如中国和沙特阿拉伯，能够在疫情的挑战下保持经济的持续发展和繁荣。“在面对全球经济多元化发展的时候，政府需要将思想与行动结合起来，采取实际行动来恢复公众的信心，做到知行合一。”

哈乐瓦尼表示，预计发展中国家的经济增长速度将进一步放缓。“事实上，中欧和东欧、中亚、拉丁美洲和加勒比地区已经出现实质性的发展速度下降。发展中国家的经济发展将会受到一波又一波的重创。这些重创是由于经济增长率急剧收缩和发达国家信贷条件收紧而产生的。”

在采访中，哈乐瓦尼谈到，今天世界面临“逆发展”的危险和冲击。“目前我们可以看到的是，中国的经济政策是以互利共赢的方式支持发展中国家，帮助他们克服经济危机。”

尽管疫情在全球范围内助长了反全球化情绪、保护主义，但中国建设开放型经济的决心从未改变。哈乐瓦尼认为，当今中国经济政策中最重要的部分是政府致力于拓宽向世界开放的大门。尽管面对新冠肺炎疫情带来的困难，在全球经济形势依然黯淡的情况下，中国坚持对外开放，有助于实现经济快速复苏，中国对开放型经济的承诺将为步履蹒跚的全球经济注入了新动能。

哈乐瓦尼认为，中国的经济增长可能使东南亚国家受益。在全球面临经济衰退和新冠肺炎疫情双重危机的关键时刻，中国的出口贸易将会重燃起带动其他国家走向经济开放的希望。他认为，“一带一路”倡议正是中国希望重振世界经济、帮助世界各国克服当前经济和疫情危机、开辟全面可持续互利共赢新局面的有力证据。

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