贾平凡

进入2022年以来，日韩等国的美国驻军新增新冠肺炎病例连创新高。根据日本政府公布的数据，截至1月13日下午，驻日美军相关人员共报告确诊病例5340例（不包括已经康复的人），首次突破5000例。驻韩美军基地疫情近期也呈急速蔓延势头。1月4日至10日，美军基地新增确诊病例1599例，连续两周刷新确诊病例数新高。

驻外美军基地疫情严重外溢，加剧了驻在国的疫情形势。日韩两国并非个案。此前，美军还把病毒带到了驻德国、澳大利亚的军事基地内，造成疫情暴发。在美军驻伊拉克、阿富汗、叙利亚等国的基地内，美军肆意散播病毒，也导致当地疫情形势更加严峻。但美军都拒绝公布详细数字，搪塞了事。

驻外美军凌驾于驻在国法律之上，不尊重、不遵守当地防疫规定，漠视驻在国人民生命健康和公共卫生权利，一而再、再而三地成为病毒“超级传播者”。这是对美国声称要在全球抗疫中发挥“领导力”的莫大讽刺。

驻外美军在当地任性胡为到什么程度？以日本为例，从2021年9月开始的3个多月时间里，在未告知日方的情况下，美军单方面决定，不再在美国国内对赴日美军实施检测。这在日本网络上掀起巨大争议，有网民评论称：“进日本时不检测，出日本时检测，这已经不能拿地位协定当借口了，就是明明白白的歧视。就像是在说，从美国将病毒带进日本，‘可以’；从日本将病毒带进美国，‘不行’。”美军驻日本汉森营地暴发聚集性感染后，日本中央政府和冲绳县政府敦促驻日美军禁止基地人员外出。但据《冲绳时报》报道，美军士兵仍然成群结队在营地外的商业街逛夜店、酒吧，在餐厅吃饭。他们不仅不戴口罩，而且在街上大声喧哗。

美国政府和驻日美军的种种敷衍塞责之举，放大了在诸多方面都不受日本国内法约束的《日美地位协定》存在的问题。按照《日美地位协定》，美军可对基地的设定、运营、警卫及管理采取一切必要之措施。这一排他性管理权是事实上的“治外法权”。历史上，驻日美军在当地犯罪而不受日本法律处置的事件比比皆是，早已令当地民众、媒体、政府苦不堪言、怨声四起。难怪有日本网友评论说：“时至今日，《日美地位协定》还是殖民地协定。”

再看韩国，驻韩美军感染人数激增的消息并不让人意外。疫情发生以来，驻韩美军聚集狂欢、醉酒驾驶、乱放鞭炮等无视当地防疫规定的荒唐行径屡见报端，引发韩国舆论一片哗然。但据韩美双方于1966年签署的《驻韩美军地位协定》，驻韩美军与驻日美军一样，拥有治外特权，韩国的法律管不着美国士兵。有韩国民众抱怨称，如今2.6万驻韩美军已经成为韩国实际意义上的“太上皇”。

最近，经过日韩民众的多次抗议和日韩政府的多次交涉，美国政府不得不采取限制驻外美军在驻在国的活动范围以及加强驻外美军核酸检测等措施。但驻外美军此前我行我素肆意散播新冠病毒的恶劣行径，已成为撕破驻在国疫情防线的“溃堤蚁穴”。在当地政府和民众看来，驻外美军带给驻在国的不是和平，而是灾难、破坏和死亡。冲绳县政治团体“全冲绳会议”日前发表声明，谴责驻日美军是威胁冲绳人民生命安全和造成生活障碍的罪魁祸首。

防疫不应有“法外之地”，更不应有“法外之人”。美国应当深刻检讨自身行为对国际抗疫合作造成的负面影响，严格约束驻外美军行为，对世界各国人民生命健康采取尊重和负责任态度，不要一错再错、错上加错。

(责编：高歌、崔越)