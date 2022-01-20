新华社北京1月19日电 综合新华社驻外记者报道：新西兰外交部19日发表有关汤加火山喷发灾情的声明说，目前汤加已建立起一个临时通信系统，可使用2G信号与外界联络，但通信仍是“有限和零散的”。与此同时，新西兰、斐济等国计划对汤加实施救援。

新西兰外交部的声明说，国际移动通信服务商迪吉塞尔公司已在汤加主岛塔布岛建立了一个临时的2G通信系统，但该通信系统只能覆盖约10%的常规容量，并优先考虑语音和短信通信。根据评估，汤加海底光缆至少需要4周才能修复。

据新西兰媒体报道，汤加阿塔塔岛和芒奥岛上所有房屋已尽数被毁，其中包括一个知名旅游度假村，福诺伊富阿岛仅存两座房屋。据悉，火山喷发时，芒奥岛和福诺伊富阿岛各有大约50人，汤加政府已着手转移上述岛屿幸存者。目前汤加的电力供应已基本恢复，火山灰清理和损失评估工作正在进行。

新西兰外交部说，汤加政府已批准两艘新西兰海军救援舰靠港。如果天气条件允许，这两艘携带淡水及食品等物资的救援舰将于21日抵达汤加。

斐济代总理海尤姆19日表示，斐济将派军人赴汤加提供必要的灾后救援。他说，斐济正与澳大利亚及新西兰政府密切协作，以便在汤加火山喷发后共同协调进行一次区域救援努力。斐济军方表示，计划派出的这批军人主要由50名军事工程师组成。斐济准备将这些军人送到澳大利亚的布里斯班，然后与澳方军人一起搭乘澳大利亚皇家海军舰艇于21日起航。

汤加洪阿哈阿帕伊岛海底火山14日和15日发生剧烈喷发，目前已造成3人死亡以及一些人员受伤。汤加政府已宣布该国处于紧急状态。（参与记者：郭磊、卢怀谦、张永兴）

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