新华社伊斯兰堡1月19日电（记者李浩 王欢）中国驻巴基斯坦大使馆19日在巴首都伊斯兰堡举行仪式，向中国在巴留学生、个体务工人员和特困华侨发放“春节包”。

中国驻巴使馆公使庞春雪在仪式上致辞时表示，中国驻巴使馆通过“健康包”“爱心包”“春苗行动”等将祖（籍）国的关心关爱传递给每一位在巴同胞。新的一年里，希望广大在巴侨胞和留学生继续为促进中巴民间友好、深化中巴全天候战略合作伙伴关系贡献力量。

巴华侨华人协会会长喇杰廉在仪式上接受新华社记者采访时说，使馆发放的“春节包”体现了祖（籍）国的关怀，其中防疫物资对在巴华侨华人和留学生抵御疫情具有重要意义。虽远在海外，广大在巴华侨华人和留学生心系祖（籍）国，衷心祝愿祖（籍）国繁荣昌盛，北京冬奥会和冬残奥会顺利举办。

中国在巴留学生代表马超在接受新华社记者采访时表示，“春节包”让海外学子感受到了家的温暖。

据悉，此次发放的“春节包”共计约600份，其中包含春节贺卡、剪纸、医用外科口罩、酒精消毒液等物品。在当天的活动上，中国驻巴使馆还向在巴华侨华人和留学生代表赠送了北京冬奥会和冬残奥会吉祥物玩偶和其他纪念品。

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