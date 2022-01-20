新华社喀布尔1月19日电（记者史先涛）阿富汗临时政府19日召开经济会议，代理总理哈桑·阿洪德在讲话中呼吁国际社会承认塔利班建立的临时政府并与其建交。

哈桑·阿洪德说，阿富汗处于本国发展史上的关键阶段，政府将尽力解决经济问题。那些自称人权捍卫者的国家冻结了阿富汗的海外资产，导致阿富汗民众面临人道主义危机。

阿富汗临时政府代理副总理阿卜杜勒·萨拉姆·哈纳菲在讲话中表示，过去20年，阿富汗经济主要依赖外国援助，这种援助不仅对经济发展无益，还滋生腐败。阿富汗不能一直依赖援助，阿经济建设应建立在国内发展和自给自足的基础上。

阿富汗临时政府代理外交部长穆塔基在会议上发言时表示，阿富汗奉行中立、平衡和以经济为中心的外交政策，目标是在经济互利的基础上与各国建立关系，同时将阿富汗发展为地区经济枢纽。他说，阿富汗临时政府将尽力为投资者创造更加安全的环境。他还呼吁美国解冻阿富汗中央银行的海外资产。

2021年8月30日，一架美军运输机载着最后一批美国军人离开喀布尔，美国结束长达20年的阿富汗战争。同年9月7日，阿富汗塔利班宣布组建临时政府，哈桑·阿洪德出任临时政府代理总理。

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