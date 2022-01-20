新华社莫斯科1月19日电（记者李奥）俄罗斯总统普京与到访的伊朗总统莱希19日在莫斯科举行会晤，讨论双边合作以及一系列国际和地区热点问题。

据克里姆林宫网站当天发布的消息，普京在会晤期间表示，2021年俄伊双边贸易额增长超过38%，两国正在落实多个重大项目并在众多领域展开合作。伊朗与欧亚经济联盟关系正在取得发展，两国致力于在伊朗与欧亚经济联盟之间打造一个自由贸易区。

普京说，俄罗斯与伊朗在国际场合密切合作。两国通过努力，协助叙利亚政府克服了国际恐怖主义威胁。俄方希望通过此次会晤了解伊方在阿富汗和伊核协议等问题上的立场。

莱希表示，伊朗愿与俄罗斯发展稳定、全面的关系，在经贸、政治、文化等领域开展并扩大合作。伊方向俄方提交了一份有关两国开展长期战略合作的文件草案。在反对包括美国在内的西方国家单边行动方面，伊俄两国可以加强协作。伊方正在努力取消西方国家对伊朗实施的制裁，但永远不会因为制裁和威胁而停止发展和进步。

据报道，莱希于19日抵达莫斯科对俄罗斯进行正式访问，他将于20日在俄罗斯国家杜马发表演讲。

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