本报布鲁塞尔1月19日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在18日的例行记者会上表示，完全支持实现新冠肺炎病例清零的防控策略。对比不同国家的抗疫策略，他本人“更愿意处在清零的环境中”。

瑞安指出，许多亚洲国家一开始就采取了有力举措，将病毒传播遏制在非常低的水平。这些国家疫情控制良好，才有机会实施清零策略，保护本国人民。当前，这些国家积极提高疫苗接种水平，构建免疫屏障。他表示，“清零”并非避免出现任何病例，而是要最大限度地遏制病毒传播，加强监测，通过动态、灵活的应对措施将新冠病毒传播保持在最低限度，并通过疫苗接种填补免疫空白。

瑞安说，各国应从本国实际情况出发选择科学策略，不能对不同国家的抗疫策略进行简单化比较。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，现在不是放弃“清零”等防控措施的时机，新冠病毒仍在迅速传播，奥密克戎毒株也不是最后一个新冠病毒变种。不应低估新冠病毒的危险程度，应继续充分使用现有工具，采取科学、综合防控措施，避免更严重的后果。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 17 版）

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