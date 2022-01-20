人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

世卫组织——

完全支持新冠肺炎病例清零策略

2022年01月20日06:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报布鲁塞尔1月19日电　（记者张朋辉）日内瓦消息：世界卫生组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在18日的例行记者会上表示，完全支持实现新冠肺炎病例清零的防控策略。对比不同国家的抗疫策略，他本人“更愿意处在清零的环境中”。

　　瑞安指出，许多亚洲国家一开始就采取了有力举措，将病毒传播遏制在非常低的水平。这些国家疫情控制良好，才有机会实施清零策略，保护本国人民。当前，这些国家积极提高疫苗接种水平，构建免疫屏障。他表示，“清零”并非避免出现任何病例，而是要最大限度地遏制病毒传播，加强监测，通过动态、灵活的应对措施将新冠病毒传播保持在最低限度，并通过疫苗接种填补免疫空白。

　　瑞安说，各国应从本国实际情况出发选择科学策略，不能对不同国家的抗疫策略进行简单化比较。

　　世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，现在不是放弃“清零”等防控措施的时机，新冠病毒仍在迅速传播，奥密克戎毒株也不是最后一个新冠病毒变种。不应低估新冠病毒的危险程度，应继续充分使用现有工具，采取科学、综合防控措施，避免更严重的后果。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月20日 17 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部