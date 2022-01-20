本报记者 张朋辉

“把政治和科学混在一起，只会得到政治。”世界卫生组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、丹麦流行病专家塞娅·菲舍尔日前就她出版不久的新书《病毒侦探：追踪大流行病起源》接受本报记者采访时反复强调，“不能让政治因素干扰病毒溯源”。

去年初，世卫组织派出国际专家组抵达湖北武汉，与中方专家组成联合专家组，共同开展新冠病毒全球溯源中国部分工作。作为丹麦流行病专家、哥本哈根大学教授的菲舍尔成为国际专家组一员，并担任流行病学小组的外方组长。《病毒侦探：追踪大流行病起源》就是菲舍尔对赴华研究全过程较为详实、客观的记录。在书中，菲舍尔以亲身经历、科学视角有力驳斥了“实验室泄漏论”“中国不合作论”等不实论调，同时也批评个别西方媒体歪曲事实、对溯源工作进行政治化的行径。

《病毒侦探：追踪大流行病起源》一书用丹麦语撰写，共15个章节、200余页。菲舍尔表示，写这本书最主要的目的，是与公众分享第一阶段溯源工作的全过程及主要研究成果。“我们以科学为指引，做了大量工作。整个过程没有掺杂任何政治因素。”她强调：“我希望完整叙述这一过程，不被打断，也避免任何媒体对我的言辞和意图进行歪曲。”

这本书获得包括丹麦医学界在内的多方认可和推荐，首版书籍面世两周即告售罄。本报记者注意到，本书其中一章以“一个全新的媒体现实”为题，专门谈到包括《华尔街日报》《纽约时报》在内的西方媒体对病毒溯源工作的报道。

菲舍尔写道，在病毒溯源报告公布前，《华尔街日报》就抢发多篇文章，“从一开始就遵循惯常的、批评中国的台词”，“精心安排，编造所谓‘由于数据缺失，世卫组织报告并未回答关键问题’的谎言”。

《纽约时报》则刻意歪曲菲舍尔的原意，炒作“中国拒绝向世卫组织交出重要数据”。菲舍尔在书中披露，她向该报记者强调的是，中方专家为病毒溯源做了精心准备、提供了大量资料，专家组一直基于科学精神开展溯源研究工作，公开透明。与中方的某些不同观点只是科学研究层面不可避免的情况，最后结论是各方共同努力的结果。《纽约时报》报道刊发前，菲舍尔发现该报有意撰写一个“世卫组织与中国冲突”的报道，而她不认为那是对事实或是其所要表达意思的公正解释，即要求该报记者不要引用她的话，但被对方无视。报道刊发后，菲舍尔等多位专家在社交媒体发声，批评《纽约时报》对专家的话断章取义、刻意歪曲，并明确表示，该报的描述与他们的亲身经历不符。

菲舍尔在书中详细介绍了参观中国科学院武汉病毒研究所的过程：“我们必须经过金属探测器检测、测量温度、交付所有随身物品……中国科学院武汉病毒研究所拥有世界上最大的P4实验室，在设计和建造过程中吸纳了各国专家意见，拥有最先进的设备，采用世界通用生物安全最高操作标准。它是按照法国和美国的标准建造的……我们没有看到任何迹象印证一些媒体描述的那种寒酸和阴暗的‘蝙蝠实验室’。”菲舍尔曾经参与设计丹麦国家血清研究所P3实验室，对武汉病毒研究所P4实验室的工程、技术、安全程序等着重进行了考察。武汉病毒研究所专家充分详尽地对一些人炒作的所谓“疑点”进行了坦诚回应和说明。

菲舍尔认为，没有任何证据支持个别西方媒体对武汉实验室不专业的描绘，实验室人员中也没有出现任何可疑病例，“答案就是没有”。中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告得出实验室泄漏“极不可能”的结论，这一结论代表所有专家的一致看法。菲舍尔强调，她仍然坚持这一科学判断。

“病毒溯源是一项严肃的科学工作，能帮助人们更加深入地了解大流行病的起源和传播，防止类似悲剧重演。”菲舍尔强调，希望能够在联合研究报告的基础上，以科学态度继续推进第二阶段的工作，“政治因素只会干扰、扭曲溯源工作，阻碍科学家解开科学谜团”。

（本报布鲁塞尔1月19日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)