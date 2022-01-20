谢小用

1月20日是中国与白俄罗斯建交30周年纪念日。30年来，中白关系经受住国际局势风云变幻的考验，始终保持旺盛生机和活力，各领域合作取得丰硕成果，广泛惠及两国人民。习近平主席日前在同卢卡申科总统通电话时表示，中方愿同白方一道努力，以两国建交30周年为新起点，增进双方政治互信，深化两国互利合作，推动中白全面战略伙伴关系不断取得新成果。

30年来，中白筑牢相互信任的坚实基础，政治关系不断实现新跨越。两国始终在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，双边关系实现了从“友好合作关系”到“全面战略伙伴关系”，再到“相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系”的提质升级。

30年来，中白打造共同发展的强劲引擎，务实合作不断迈上新台阶。双边贸易额在30年间增长50倍。白俄罗斯是最早响应并积极参与共建“一带一路”倡议的国家之一，中白工业园、中欧班列等一批大项目落地开花。

30年来，中白拉紧民心相通的共同纽带，人文交流不断取得新成果。中文已成为白俄罗斯高考外语科目之一。两国合作在白俄罗斯开设6所孔子学院和2所孔子课堂，在双方首都互设文化中心，为中白人民加深友谊架起桥梁。两国人民的相互了解和文化交流在丰富多彩的“旅游年”“教育年”“地方合作年”和“文化日”“电影周”“图片展”等活动中持续深化。

近年来，在习近平主席和卢卡申科总统的战略引领和共同关心下，中白关系保持良好发展势头，树立了国与国友好交往、互利合作的典范。

中白积极构建安全共同体。面对肆意破坏国际秩序和全球治理的霸凌行径，两国在联合国等国际场合加强协作，共同维护国际公平正义和各自主权、安全与发展利益，共同捍卫了以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。

中白积极构建发展共同体。在全球增长乏力背景下，中白双边贸易额屡创新高。2021年中白进出口商品总额达38.2亿美元，同比增长27.3%。入驻中白工业园企业已达85家，意向投资额超过12亿美元。中白两国以实实在在的发展成果证明，“一带一路”是造福世界的“富裕带”，是惠及人民的“幸福路”。

中白积极构建卫生健康共同体。新冠肺炎疫情延宕反复，携手抗疫成为两国合作的重点领域。双方分享抗疫物资、疫苗和经验，合作研产治疗新冠肺炎的中药，共同反对借病毒溯源问题搞政治操弄，有力维护了全球科学溯源合作和团结抗疫大局。

展望未来，步入而立之年的中白关系必将继续向前发展，两国合作的水平将更高，共同发展的速度将更快，相互支持的力度将更强，两国人民的感情将更深。

（作者为中国驻白俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 03 版）

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