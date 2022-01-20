本报北京1月19日电 （记者高石）中国是2022年金砖国家主席国。记者19日从外交部了解到，金砖“中国年”的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，预计将举办100多场活动，涵盖30多个具体领域。

当日，中国金砖国家事务协调人、外交部副部长马朝旭就中国担任今年金砖国家主席国接受媒体采访。

马朝旭介绍了今年金砖合作的主题和整体设想，表示金砖“中国年”的主题是“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，出发点和落脚点是发展，这正是中方今年办会打造的最大亮点。

马朝旭说，“构建高质量伙伴关系”聚焦金砖合作高质量发展，关键词是全面、紧密、务实、包容；“共创全球发展新时代”聚焦全球发展，关键词是强劲、绿色、健康。围绕这一主题，中方将重点在践行多边主义、团结抗击疫情、促进经济复苏、推进高效务实合作、加快落实联合国2030年可持续发展议程五大领域打造成果，预计将举办100多场活动，涵盖30多个具体领域，并提出一系列务实合作倡议。

据了解，中方今年将减贫和粮食安全作为办会重点之一，倡议举办首届金砖国家农村发展和减贫研讨会，探讨成立金砖国家农村发展工作组，签署关于粮食安全合作的备忘录，促进五国农业农村可持续发展，助力实现消除贫困和零饥饿的目标。中方还将聚焦其他可持续发展目标，发起《金砖国家贸易投资与可持续发展倡议》，举办金砖国家数字经济对话会、绿色投资专题论坛、遥感卫星星座应用论坛等一系列活动，发布“金砖国家可持续发展数据产品”，并围绕科技创新领域开展一批旗舰型联合研究项目。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 03 版）

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