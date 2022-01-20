坚定不移推进国际抗疫合作，坚定不移推动构建人类卫生健康共同体，是战胜疫情的人间正道

新冠肺炎疫情深刻改变了人类社会。在危机中育新机，于变局中开新局，必须凝聚起战胜困难和挑战的强大力量。“坚定信心、同舟共济，是战胜疫情的唯一正确道路。”在2022年世界经济论坛视频会议上发表演讲时，习近平主席再次强调指出国际社会团结战胜疫情的正确方向，指明了共创后疫情时代美好世界的关键路径。

疫情反复延宕，病毒变异增多，传播速度加快，给人民生命安全和身体健康带来严重威胁，给世界经济发展带来深刻影响。面对这场事关人类前途命运的全球性挑战，国际社会打响了一场顽强的阻击战。然而，在这场阻击战中，也有诸多不和谐因素。个别国家大搞“甩锅推责”和政治操弄，既贻误战机又干扰全球团结抗疫大局。新冠疫苗分配不均，发达国家与发展中国家之间的“免疫鸿沟”还在拉大，在此次世界经济论坛视频会议上引起广泛关注。

战胜疫情，必须准确认识危机与机遇之间的辩证关系。“纵观历史，人类正是在战胜一次次考验中成长、在克服一场场危机中发展。”习近平主席深刻阐明人类社会发展规律，引导人们正确认识当前面临的困难和挑战，坚定了人类走出疫情阴霾的必胜信心。前进的道路从来不会风平浪静、一帆风顺，期望的成果从来不会轻而易举、唾手可得。人类历史告诉我们，有问题不可怕，可怕的是不敢直面问题，找不到解决问题的思路。寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。只要坚定信心、勇毅前行，希望的阳光终将照亮人类。

战胜疫情，必须准确认识全局与一域之间的辩证关系。“事实再次表明，在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。小船经不起风浪，巨舰才能顶住惊涛骇浪。”习近平主席以“大船”“小船”为喻，生动论述国际社会与一个国家之间的关系。在人类命运休戚与共的今天，各国只有加强抗疫合作，积极开展药物研发合作，确保疫苗公平分配，共筑多重抗疫防线，加快建设人类卫生健康共同体，才能聚力战胜疫情。联合国秘书长古特雷斯在此次会议上发表致辞时说，过去两年证明了一个事实，那就是“放弃任何人，就意味着放弃所有人”，要实现真正改变，需要所有人齐心协力。

“善学者尽其理，善行者究其难。”面对二战以来最严重的全球公共卫生突发事件，中国始终站在国际抗疫合作的“第一方阵”，担当疫苗公平分配的“第一梯队”，树立起团结抗疫的标杆。2020年以来，习近平主席出席一系列重要国际会议，深刻阐释构建人类卫生健康共同体理念，倡导加强全球公共卫生安全治理，共同佑护各国人民生命和健康。面对汹涌疫情，中国尽己所能，开展了新中国对外援助史上时间最集中、范围最广泛的紧急人道主义行动，迄今已向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂疫苗。中国将再向非洲国家提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，还将无偿向东盟国家提供1.5亿剂疫苗。中国言必信，行必果。一次又一次坚实行动，彰显中国大国担当，为维护各国人民健康福祉作出重要贡献。

道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。坚定不移推进国际抗疫合作，坚定不移推动构建人类卫生健康共同体，是战胜疫情的人间正道。中国将继续以坚实行动推动国际抗疫合作，与各方一道汇聚起守护人类生命安全的磅礴力量，开辟冲破疫情至暗时刻的前行之路。

《 人民日报 》（ 2022年01月20日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)