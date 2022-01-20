中国气象局提供的1月15日风云三号E星多通道合成图。图中显示，汤加火山喷发时形成的火山灰蘑菇云纹理结构清晰可见，形成直径近500公里的伞形云团，伞形云团周边出现环状的冲击波，向四周扩散。

新华社发

南太平洋岛国汤加的洪阿哈阿帕伊岛近日发生火山喷发。澳大利亚和新西兰多名专家分析认为，这可能是30年来全球规模最大的一次海底火山喷发，它引发的海啸规模巨大，火山灰将对周边的大气、洋流、淡水、农业以及民众健康等造成不同程度的影响，具体情况还有待进一步评估。

澳大利亚莫纳什大学研究高温地球化学的副教授奥利弗·内贝尔17日对新华社记者表示，汤加位于环太平洋火山地震带，由于地壳板块发生碰撞，位于俯冲带的火山就会发生猛烈喷发。他介绍，这次火山喷发并不是单一事件造成的，而是地下能量的持续聚集，因此预测火山喷发是一件很困难的事。

内贝尔认为，火山下岩浆的补充是一个持续的过程，洪阿哈阿帕伊岛的火山近期有可能再次喷发，不过由于这次喷发已经很猛烈了，如果未来数天、数周或数月内发生下一次喷发，也不太可能像这次这样猛烈和具有破坏性，因为地下的大量岩浆已经被喷发出去了。

对于这次海底火山喷发所引发的次生灾害，内贝尔表示，除海啸以外，其次是火山灰，这样规模的火山喷发会让大量火山灰进入大气。

新西兰奥克兰大学火山学专家肖恩·克罗宁教授17日向媒体介绍，汤加这次火山喷发时的爆炸性侧向扩散表明，它可能是自1991年菲律宾皮纳图博火山喷发以来全球规模最大的一次。

位于汤加首都努库阿洛法以北约65公里处的洪阿哈阿帕伊岛14日上午开始发生火山喷发，15日下午再次喷发。火山喷发致使大量火山灰、气体与水蒸气进入高空形成巨大云团，喷发至高空20千米处。15日喷发后，除汤加外，斐济、萨摩亚、瓦努阿图等国部分地区也海水活动异常，这些国家都紧急发布了海啸预警。此外，日本、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚和智利也都发布了海啸预警。

新西兰大气及水资源研究院流体动力学和海啸研究专家艾米莉·莱恩博士17日接受当地媒体采访时表示，大多数海啸是由水下地震引发的，但只有大约5%的海啸是由火山喷发引起的，“火山海啸”极为罕见。她说，这次汤加火山喷发所引发的海啸规模巨大。此前有记载的类似事件是1883年印度尼西亚喀拉喀托火山喷发引发的海啸。

目前，汤加部分地区上空的火山灰已经沉降，但仍有大量火山灰飘浮在空中。内贝尔说，与木头燃烧后的灰烬不同，火山灰实际上是微小的岩石颗粒，如果飞机从中穿越，挡风玻璃会受损，火山灰的颗粒还会在飞机发动机中熔化并结晶，可能会导致发动机停转，这很危险，因此火山灰会对空中交通造成影响。

克罗宁教授还介绍，火山灰也可能使汤加的淡水供应和农业受到严重影响。火山灰不仅会危害民众健康，还会产生酸雨和渗滤液，从而破坏农作物。他说，酸雨会腐蚀农作物的茎叶和多叶蔬菜等，饮用受火山灰污染的水则可能导致胃部不适和其他健康问题。

斐济环境部门1月17日警告，卫星数据显示，汤加及周边国家大气中的二氧化硫浓度增高，可能导致酸雨，民众在下雨时应尽可能待在家中，并采取措施防止雨水污染饮用水。

据新华社电

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