本报记者 李嘉宝

1月17日—21日，2022年世界经济论坛（又称达沃斯论坛）视频会议举行。在新冠肺炎疫情延宕反复，世界经济沉疴未去、新忧不断的大背景下，“世界形势”成为今年会议探讨的主题。多位国家元首、政府首脑、商业领袖及国际组织和社会组织领导人汇聚云端，纵论天下大势，为复苏世界经济、应对全球性挑战寻找共识和良方。

如何战胜疫情？如何建设疫后世界？中国国家主席习近平在北京出席本次视频会议并发表演讲，就世界各国共同关心的重大问题给出中国答案——“携手合作，聚力战胜疫情”“化解各类风险，促进世界经济稳定复苏”“跨越发展鸿沟，重振全球发展事业”“摒弃冷战思维，实现和平共处、互利共赢”。中国声音响彻达沃斯论坛，又一次为处在十字路口的世界拨开迷雾。

危 机

又到一年“达沃斯时间”。此刻，疫情阴云笼罩下的世界依旧危机重重。

当地时间1月17日，联合国秘书长古特雷斯在世界经济论坛视频会议上指出，因为新冠肺炎疫情、供应链、通胀等因素，全球经济复苏在急剧放缓，威胁联合国2030年议程和可持续发展。他还特别指出，目前离世卫组织设立的2021年底完成全球40%人口新冠疫苗接种、2022年中完成全球70%人口接种的目标还差得很远。

世界经济论坛素有“世界经济风向标”之称。据“德国之声”报道，世界经济论坛新闻公报显示，2022年视频会议主要围绕疫情、第四次工业革命、能源转型、气候变化、可持续发展和全球经济展望等10个议题展开。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布表示，“从气候变化到重建信任和社会凝聚力等，诸多严峻的全球挑战正在等待着我们去应对。”

北京工业大学经济与管理学院副教授张鹏杨向本报记者指出，一段时期以来，世界经济复苏乏力，全球治理面临严峻挑战：其一，疫情反复冲击全球供应链，造成原材料、能源、粮食价格上涨和关键零部件、劳动力短缺；其二，在疫情影响下，各国实施宽松的刺激性货币政策，加剧全球通胀风险；其三，一些西方国家鼓吹保护主义、单边主义甚至排他主义，打着维护“国家安全”的幌子大搞科技封锁和制裁，迟滞全球经贸科技合作；其四，社会及自然环境的平衡、可持续发展面临挑战。例如：疫情冲击全球减贫成果、社会贫富分化加剧、气候治理存在分歧和困难等。“在多重挑战和危机中召开2022年达沃斯论坛视频会议，对把脉世界经济、探寻全球治理路径具有一定积极意义”。

世界经济论坛近日发布《2022年全球风险报告》指出，除了仍在肆虐的新冠肺炎疫情，2022年全球面临的主要风险还包括气候行动不力、社会鸿沟扩大、网络风险加剧和全球复苏失衡。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英在接受本报记者采访时指出，世界经济论坛发布的这份风险报告反映了现实情况。2022年，人类面临的重大问题可归纳为两方面：抗疫和发展。“一方面，疫情是当前人类社会面临的最大挑战，其带来的负面影响不是局部性和阶段性的，而是全球性和长期性的。持续扩大的‘疫苗鸿沟’成为全球发展失衡的一大诱因。另一方面，疫情发生以来，从空前严重的卫生危机到全球经济衰退，从大部分新兴市场国家经济增长放缓、尾部风险上升，到南北‘发展鸿沟’扩大、国际关系趋于紧张，人类面临前所未有的发展危机。”

希 望

面对重重迷雾，世界呼唤拨云见日的正能量。

继2017年和2021年之后，习近平主席再次在世界经济论坛发表演讲，以中国智慧和远见，为百年变局中的世界照亮前路。施瓦布高度评价说，习近平主席的演讲对推动国际合作具有里程碑意义，他向我们展示了中国与世界在未来几年如何走向更美加美好的未来。

“从全球化‘存废之争’到多边主义‘真伪之辩’，再到2022年谈如何开辟后疫情时代美好世界的人间正道，中国在达沃斯舞台上展现出推动构建人类命运共同体的坚定意志和大国担当。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受本报记者采访时指出，剖析2022年达沃斯论坛上的“中国声音”，关键词无疑是“合作”。中国呼吁国际社会在战胜疫情、促进复苏、重振发展、和平共处等各方面携手合作、互利共赢，这昭示着经济全球化的真正未来。面对全球性挑战，同住地球村的世界各国需要“补台”而非“拆台”，需要“众人拾柴火焰高”而非“有人烧饭、有人砸锅”。

外媒注意到，就在2022年世界经济论坛视频会议开幕当天，中国国家统计局公布了2021年“经济成绩单”：中国2021年全年国内生产总值（GDP）为1143670亿元，比上年增长8.1%。德国新闻电视台赞叹，“中国经济仍是全球经济的发动机！”

“疫情发生以来，中国作为世界和平发展‘稳定器’的作用进一步凸显。”陈凤英指出，中国总结自身经验，围绕抗疫和发展两大难题，为国际社会摆脱当下困境指明了方向，有很强的现实针对性。“各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。这一生动的比喻揭示了人类命运共同体理念的真谛。后疫情时代，无论是促进疫苗公平分配、弥合‘疫苗鸿沟’，还是破解发展难题、推动开放融合，各国都需要彼此尊重、同舟共济、合作共赢，这才是人类社会的最大公约数。”

在世界经济论坛全球议程总监塞巴斯蒂安·布库普看来，“应对任何一项挑战，都不能缺少中国的引领作用，中国也确实发挥了这一重要作用。”英国知名学者马丁·雅克表示，“中国以实际行动践行人类命运共同体理念，这体现在‘一带一路’合作上，也体现在中国向其他国家提供抗疫支持上。”

“达沃斯论坛上的中国声音启示世界：团结合作则进，相互掣肘则退；开放融合则进，隔绝脱钩则退；平衡发展则进，发展分化则退；合作共赢则进，以邻为壑则退。”张鹏杨指出，中国方案为全球发展进步提供了良方。同时，中国作为相关倡议的践行者，为全球经济复苏和实现可持续发展作出了实质性贡献。

出 路

处在历史的十字路口，人类社会该何去何从？达沃斯会场内外，世界在思考。

施瓦布表示，2022年世界经济论坛视频会议将是2022年加强对话、推动全球合作的起点。各国领导人需要采用全新模式，着眼于长远发展，重新开展合作，采取系统行动。

白明指出，其一，团结抗疫仍是当务之急。各国要避免“甩锅”，继续推动疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，这是助人利己的明智之举。其二，要加强宏观经济政策的协调，既不能“大水漫灌”引发通货膨胀，又不能“忽冷忽热”破坏国际资本的正常流动和稳定性，“损人利己”、“殃及池鱼”都是极不负责任的行为。其三，要共同维护全球产业链供应链的稳定性，反对秉持“以邻为壑”思维肆意加征关税、挑起贸易战，应以平等对话方式解决贸易争端。

“不能复制继续存在的不平等和不公正，使数以千万计的人过着贫困和健康不佳的生活。希望2022年能成为真正的复苏时刻。”古特雷斯表示，如果不立即采取行动支持发展中国家，不平等和贫困会加深，导致社会更加动荡和更多暴力出现，全球要公平公正对待疫情、改革金融体系、支持发展中国家积极参与气候行动。古特雷斯再次呼吁疫苗公平，敦促各国及制造商优先向联合国疫苗计划供应新冠疫苗，支持世界各地病毒检测以及疫苗和治疗的本地生产，鼓励制药公司向各国分享生产许可、专利及技术，让世界早日摆脱疫情。

巴西经济学家罗尼·林斯说，随着全球化的推进和国家间联系愈发紧密，各国必须携手合作，共商经济、健康、环境等议题，应对重大全球性挑战。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克指出，和平与发展是时代主题，各国应坚持以人民为中心的发展思想，维护多边主义，促进互利共赢，不同国家和区域间应加强对话。中国的“一带一路”倡议树立了不同国家、不同文明在彼此尊重中共同发展、在求同存异中合作共赢的典范。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯认为，坚持多边主义、构建开放型世界经济，是后疫情时代维护世界和平、实现经济复苏和共同发展的关键所在，搞单边主义、保护主义、霸权主义、零和博弈只会害人害己。各国应和平共处、合作共赢，推动构建人类命运共同体。

“百年不遇的新冠肺炎疫情带给人类的教训是深刻的。全球性危机层出不穷，下一次会怎么样？这是一个非常现实的问题。”陈凤英指出，面对共同挑战，全人类应当求同存异，开展务实合作，寻求共同发展之道。

(责编：牛镛、袁勃)