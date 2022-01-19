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哈萨克斯坦全境解除紧急状态　居民生活恢复正常

2022年01月19日23:49 | 来源：新华网
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　　新华社努尔苏丹1月19日电（记者张继业）哈萨克斯坦全境19日零时起正式解除紧急状态，居民生活恢复正常，集体安全条约组织（集安组织）维和部队已从哈境内全部撤出。

　　根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫1月5日签署的总统令，哈全境自19日零时起正式解除紧急状态，结束所有紧急状态下为保障社会秩序而采取的限制措施。

　　据当地媒体报道，受骚乱影响较大的阿拉木图市、江布尔州等地区在紧急状态解除后，仍保持恐怖威胁“红色”预警等级，警察、国民近卫军和武装部队人员继续全天候执行巡逻和执法任务。

　　报道还援引哈国防部消息说，最后一批集安组织维和部队19日从阿拉木图机场起飞离开哈萨克斯坦，至此集安组织维和部队从哈撤离任务正式结束，哈境内已无外国军队。

　　据哈萨克斯坦首任总统网站消息，哈首任总统纳扎尔巴耶夫18日在首都努尔苏丹发表骚乱发生以来的首次视频讲话。他说，有组织的骚乱与袭击企图破坏国家主权、根基和完整，有赖于总统托卡耶夫的果断决策，国家根基得到保护。

　　纳扎尔巴耶夫强调，2019年他将总统职权移交托卡耶夫，自那以来他已退休。托卡耶夫是安全会议主席，哈民众应支持托卡耶夫提出的提高人民福祉的改革方案。哈萨克斯坦定能度过此次危机，变得更加强大。

　　新年伊始，哈萨克斯坦西南部曼吉斯套州多地液化气价格大幅上涨，引发哈部分城市民众集会抗议。哈总统托卡耶夫5日接受政府辞职，并主持召开社会经济形势会议，决定采取多项稳定物价措施。托卡耶夫当天还签署总统令，宣布自1月5日至19日零时在全国范围实施紧急状态。但部分地区骚乱持续，多地出现骚乱者冲击政府机构、攻击警察等情况。随后，集安组织应托卡耶夫请求向哈派出维和部队。12日，哈新一届政府宣誓就职，并表示将以恢复经济、提高居民生活质量为主要任务。

(责编：袁勃、牛镛)

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