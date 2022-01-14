新华社北京1月14日电（记者伍岳、成欣）针对一段时间以来美国政客伙同一些反华机构和个人大肆散布、炒作所谓新疆“种族灭绝”“强迫劳动”等谎言，外交部发言人汪文斌14日指出，反华势力挖空心思抹黑、打压中国，过去没有得逞，现在和将来更不会得逞。“世纪谎言”的制造者必将被牢牢钉在历史耻辱柱上。

汪文斌在例行记者会上就如何识破涉疆谎言分享了三点心得体会——

第一，撒谎者是需要伪装的，涉疆谎言制造者经常给自己披上三件“外衣”。第一件是“学术”外衣，就是以学者或学术机构的名义散布谣言，其代表是郑国恩和澳大利亚战略政策研究所（ASPI）。第二件是“受害者”外衣，就是以“亲历者”或“目击者”身份编造谎言。这样的“假证人”可谓比比皆是。这些人的所谓“证词”前后矛盾，完全不能自圆其说，反而暴露了他们根本就不是什么“受害人”或“见证人”，而是不断改换“剧本”、越演越露馅的三流“演员”。第三件是“法律”外衣，打着法律的幌子兜售谎言，其代表是所谓的“维吾尔特别法庭”。这个“法庭”跟法律没有任何关系，完全是欺世盗名进行反华操弄。

第二，炮制涉疆谎言的人看似彼此孤立，实则紧密相连，背后都受到同一个“主子”的指使和操控。不难看出，涉疆谎言的真正炮制者和“受益者”，正是美国的一些反华势力。

第三，世易时移，但美国的造假手法还是那股熟悉的味道。美国当年拿一小瓶白色粉末也有说是“洗衣粉”作为证据，指责伊拉克拥有大规模杀伤性武器并发动战争。20年后，美国又根据一帮蹩脚“演员”的“证词”和剧本指控新疆“种族灭绝”“强迫劳动”，并出台对华制裁措施和法案对中国进行打压。两者手法如出一辙，只不过这一次栽赃陷害的工具变成了新疆的棉花。

“时代在进步，世界在发展，世人的鉴别力在提高。”汪文斌说，美国反华势力炮制的涉疆谎言破坏不了新疆安定团结、和谐发展、人民幸福的大好局面，掩盖不住国际社会支持中国的正义之声，只会将撒谎者、阴谋家的真实面目清晰暴露在世人面前。

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