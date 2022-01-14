【导读】

·英国不少民众呼吁警方对首相约翰逊违反防疫规定参加派对一事进行调查。如果派对丑闻继续发酵，约翰逊本人及执政的保守党将面临巨大压力。

·英国保守党内已出现要求约翰逊提前下台的声音，有议员担心约翰逊将拖累保守党今年5月的地方议会选举选情。

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英国首相约翰逊近期以奥密克戎毒株在致病力方面“相对温和”等为由，决定暂时不收紧防疫措施。此举遭到英国医务人员、科学家以及反对党人士的质疑和批评。

分析人士认为，约翰逊目前丑闻缠身，支持率持续下滑，此时如收紧防疫措施恐进一步拉低支持率。在多种不利因素叠加的情况下，约翰逊接下来的执政之路或将面临诸多变数。

防疫政策遭质疑

自去年底变异新冠病毒奥密克戎毒株出现以来，英国单日新增确诊病例数不断飙升，多次刷新疫情以来最高纪录。英国政府8日公布的统计数据显示，英国累计新冠死亡病例已超过15万例，成为继美国、巴西、印度、俄罗斯、墨西哥和秘鲁之后第七个累计新冠死亡病例数超过15万例的国家。英国国家统计办公室12日公布的最新调查数据估计，在新年第一周内，该国超过430万人感染新冠病毒，高于此前一周的370万人，再创最高纪录。

1月8日，人们佩戴口罩在英国伦敦一处市场购物。新华社记者李颖摄

疫情对英国卫生体系造成严重冲击，医疗系统不堪重负。英国政府不得不调整新冠检测政策，规定自11日起英格兰地区民众如在无症状情况下用快速检测手段自查为新冠阳性，则无需再做核酸检测予以确认；由于伦敦急救中心面临“异常压力”，英格兰国民保健署致函全科医生，敦促他们接诊时尽量少叫救护车；曼彻斯特大区多家医院已宣布推迟一些非紧急手术和预约……

1月4日，约翰逊发表讲话称，英国“有机会在不重新封锁国家的情况下，撑过这波奥密克戎浪潮”。这意味着英国将继续实行约翰逊政府上月启动的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划。该计划要求人们在室内公共场所戴口罩，进入夜总会时要出示疫苗接种证明或核酸阴性检测结果，同时如有可能就居家办公。

但连日来，英国医务人员和科学家一直敦促英政府实施更加严格的限制措施，认为国家医疗服务体系面临的挑战远比约翰逊说的严重。

英国国民保健制度联合会首席执行官泰勒表示，约翰逊试图向公众保证国家医疗服务体系不会不堪重负，但这与全国上下的真实情况不符。“鉴于防疫形势每天都在迅速变化，我们敦促政府不要盲目乐观。”

英国医师协会敦促约翰逊政府实施新的强制防疫措施以缓解压力。该协会理事会主席纳格保罗说：“每天新增成千上万的患者，但医疗服务体系的工作人员却在不断减员，这充分表明该体系目前已不堪重负。要求它‘安全度过’本轮疫情却不提供任何帮助，将会使成千上万的患者在未来几周内忍受本可避免的痛苦。”

丑闻频出多方不满

分析人士认为，约翰逊近期丑闻频出，民意支持率滑坡，对政局的掌控力减弱，很难再推出新的强制防疫方案。

英媒近期陆续曝出2020年5月20日英国首相官邸在伦敦“封城”期间违规举办派对聊天喝酒的诸多细节，引发舆论哗然。约翰逊承认参加了这场派对，并为此作出“诚挚的”道歉，但道歉未能平息民众怒火。英媒还曝出2020年12月首相府内疑似举办圣诞聚会。

这是1月12日在英国伦敦拍摄的约翰逊在英国议会下院接受质询的直播画面。新华社记者李颖摄

去年10月，英国议会下院道德操守标准委员会裁定保守党议员帕特森违反议员“兼职条例”，涉嫌有偿游说，而约翰逊却一再“护短”为帕特森开脱，引发党内外强烈不满。在随后举行的议会下院表决中，约100名保守党议员投票反对约翰逊政府的防疫B计划，迫使约翰逊政府不得不依靠反对党工党的支持才得以通过该计划；几天后举行的北什罗普郡议员补选中，保守党丢掉了独享多年的选区席位，党内外对约翰逊的不满情绪愈加高涨；紧接着，约翰逊盟友、负责“脱欧”后英欧经贸合作事务的国务大臣弗罗斯特突然宣布辞职，又给了约翰逊一记“重击”。

这一系列的负面舆情再加上约翰逊政府在解决能源、税收等问题上的表现不尽如人意，导致约翰逊个人支持率骤降，连累保守党民意支持率持续下滑。据《泰晤士报》12日报道，最新民调显示，保守党的民意支持率已落后主要反对党工党10个百分点，创8年来的新低。60%的受访者认为，约翰逊应该引咎辞职。

英国有不少民众呼吁警方对约翰逊违规参加派对进行调查。如果这一丑闻继续发酵，约翰逊本人及保守党将面临巨大压力。

执政之路或遇变数

目前，英国保守党内已出现要求约翰逊提前下台的声音，以免拖累保守党今年5月的地方议会选举选情。此外，一些保守党议员向党内普通国会议员委员会（“1922委员会”）主席布雷迪递交了对约翰逊的不信任信。

1月12日，英国首相约翰逊离开伦敦唐宁街10号首相府前往议会下院。新华社发（蒂姆·爱尔兰摄）

据英媒报道，一些保守党议员私下表示，约翰逊已经成为该党的政治包袱，向他发起挑战取而代之只是时间问题。但多数保守党议员认为目前并不是向约翰逊发起挑战的好时机，因为即便最后赢了也需要面临如何应对疫情危局。

英国今年5月将举行的地方议会选举是检验英国政情、判断民意变化的风向标，重要性不言而喻。如果约翰逊在此之前不能及时阻止丑闻继续发酵，或者英国不能如他所言“安全度过”本轮疫情，不排除英国民意将再次出现负面波动，继续拉低保守党的民意支持率。

出于对地方议会选举和未来大选结果的担忧，不排除会有更多保守党议员致信布雷迪，要求发起对约翰逊的不信任投票。根据规定，如保守党内有超过15%议会下院议员向“1922委员会”致函提请，即可举行对首相的不信任投票。若首相未能在党内不信任投票中获得过半数信任票，就应辞职，由党内选举新党首。

约翰逊还有机会在未来3到4个月内扭转不利局面，化险为夷。不过，随着英媒曝出越来越多关于首相及其身边人违反防疫规定办派对的细节，留给约翰逊的时间已经不多。正如他的忠实拥趸、“1922委员会”执行委员威格士所言，约翰逊必须立即展现强大的领导力，不能再像过去几周那样优柔寡断。（记者：田栋栋、郭爽；编辑：孙萍、韩冰、鲁豫）

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