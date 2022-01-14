人民网巴西利亚1月14日电 （记者邵世均）世界银行日前发布《全球经济展望报告》称，受财政和货币政策收紧、劳动力市场状况改善有限以及外部支持力度减弱等因素影响，预计未来拉美和加勒比地区（下称“拉美地区”）经济增速放缓，在2022年和2023年分别增长2.6%和2.7%。

报告指出，2021年拉美地区面临巨大的通胀压力，地区主要经济体的央行均难以实现其控制通胀的目标。本轮通货膨胀主要归因于全球能源价格上涨、经济重启带来需求增长、极端天气引发的电力供应短缺和粮食减产以及部分国家货币贬值和货币供应量大幅增加等。地区经济恢复势头是不平衡的，部分国家需要较长时间才能摆脱疫情泥淖。按GDP加权计算，到2023年拉美地区人均收入水平不仅远远落后于发达经济体，还将低于亚太地区和东欧中亚地区。

南方共同市场国家由于旱灾带来的粮食减产以及政局的不确定性，发展前景令人担忧。受投资者情绪低迷、高通胀引发的购买力降低、宏观经济政策收紧以及铁矿石价格下跌等因素影响，巴西经济增长率预计在2022年降至1.4%，在2023年反弹至2.7%。此外，巴西将于今年10月举行总统选举，现任总统博索纳罗为确保连任推出的 “巴西辅助”计划，可能使联邦政府的公共支出超出法律规定上限，进一步加剧宏观经济不稳定性风险；考虑到财政刺激措施缩减和投资消退带来的居民消费能力下降，同时阿根廷费尔南德斯政府迟迟未能与国际货币基金组织达成债务重组协议，预计阿根廷2022年的经济增长率将降至2.6%；巴拉圭和乌拉圭除了应对旱灾、恶性通胀和国际利率上升外，经济复苏进程还与巴西、阿根廷休戚相关。虽然智利、秘鲁和哥伦比亚三国经济在2021年强势反弹，但预计在未来两年将持续放缓。

由于供应链紧张短期难以解决，同时美国增长放缓导致外部需求疲弱以及宏观经济政策收紧，墨西哥经济增长率预计在2022年降至3%，到2023年进一步下降至2.2%。对于中美洲地区而言，新冠疫苗接种有序推进以及高额侨汇的持续流入，使得该地区经济在2022年有望保持强劲增长态势，增长率达到4.7%。此外，随着旅游业逐步回暖，部分加勒比国家有望在2022年实现经济加速。

报告指出，拉美地区经济复苏面临新冠疫情肆虐、融资环境恶化、政府债务压力上升以及极端天气事件和自然灾害造成的干扰等困难，但关键在于地区各国能否有效控制新冠肺炎疫情。即使在疫苗接种率较高的国家，新冠病毒变异引发的疫情反弹仍然是阻碍经济复苏的最大挑战。投资者情绪的突然恶化，尤其是在通胀上升和政府债务高企的环境下，将引发资本外流并考验各国偿债能力。极端天气和自然灾害造成的经济活动停滞不仅对区域经济复苏造成巨大阻碍，也严重影响了地区人民的生活和生计。

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