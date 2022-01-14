新华社莫斯科1月14日电 （国际观察）系列对话未有进展 俄与西方分歧难解

新华社记者黄河

近期围绕乌克兰等问题，俄罗斯在与美国举行战略稳定对话之后，又分别于12日与北约和13日在欧洲安全与合作组织（欧安组织）框架下与西方开展对话，但这些对话均未取得实质性成果。

分析人士指出，俄罗斯与以美国为首的北约在乌克兰问题上存在根本性分歧。而作为重要当事方的欧洲国家因对俄偏见、自主不足、立场不一等原因，也未能在推动对话取得进展方面起到应有作用。如果各方不能达成共识，欧洲安全形势将难有根本性改善，甚至不排除持续恶化的可能。

对话没有成果

俄罗斯-北约理事会会议12日在比利时布鲁塞尔北约总部举行。闭门会议持续约4个小时，但双方未取得实质性共识。

俄外交部副部长格鲁什科在会后表示，此次会议暴露出双方在一些基本问题上存在大量分歧。关于俄方最为关切的北约东扩问题，他重申，北约应向俄提供不再东扩的法律保障。但北约秘书长斯托尔滕贝格会后表示，北约愿与俄就军控问题开展对话，但不会允许俄阻挠乌克兰加入北约。

一天后，欧安组织常设理事会在奥地利首都维也纳举行了会议。俄罗斯、美国和乌克兰均是该组织成员，乌克兰局势以及俄与西方关系再次成为会议焦点。尽管俄美代表表达了对话意愿，但因乌克兰问题引发的外交危机未能得到缓解。

美国常驻欧安组织代表卡彭特表示，美方有对话的意愿，同时也在为危机可能进一步升级做准备。俄常驻欧安组织代表卢卡舍维奇在会后对媒体说，西方国家对俄方提出的关于乌克兰和欧洲安全建议的反应令俄方感到失望，但俄不会放弃外交努力。

此前，俄美于10日在瑞士日内瓦举行了战略稳定对话。从结果看，俄与西方的连续三轮对话均未能取得实际成果。

存在根本分歧

近期，俄罗斯和以美国为首的北约围绕乌克兰和北约东扩等问题矛盾不断加剧。俄乌在边境地区部署大量军事力量。西方不断渲染俄罗斯“入侵”威胁，俄方则强调北约挤压俄安全空间。

俄方一直寻求北约以法律形式保证不再东扩，不把乌克兰等国纳入北约，并于去年12月向美方提交了包含这些内容的相关条约草案。在本周的三轮对话中，俄方重申了这一要求，同时表示希望欧洲伙伴摒弃视俄为对手的危险逻辑。

专注研究北约问题的比利时作家米歇尔·科隆认为，美国曾承诺北约不向俄罗斯方向扩张，俄方提出的要求很合理，“这是正常的要求，是在追求和平”。

但从俄与西方三轮对话的结果来看，俄方希望就安全问题在战略层面得到北约积极回应，但北约回绝了俄方诉求，只愿与俄开展军事技术谈判。俄高等经济大学欧洲和国际综合研究中心副主任苏斯洛夫说，如果俄选择就军事技术问题与北约协商，不仅意味着间接认同北约对乌克兰的“开放政策”，也意味着俄放弃自身在战略层面对安全问题的基本主张，这是俄方不能接受的。

俄罗斯国际事务理事会主任科尔图诺夫指出，俄与北约在欧洲安全的概念界定、保障方式和公平性等方面存在根本性分歧。

欧洲难解困境

俄罗斯与以美国为首的北约在乌克兰问题上剑拔弩张，导致欧洲面临严峻安全困境。不论是北约还是欧安组织，欧洲国家都是重要组成部分，但它们却未能通过与俄对话推动局势走向缓和。分析人士指出，这有以下几方面原因。

一是欧洲国家因冷战历史对俄罗斯有着根深蒂固的偏见。冷战期间，苏联一直被描绘为试图侵略欧洲的邪恶力量，对苏联继承者俄罗斯的“恐惧”深深根植于欧洲人记忆之中。随着近年来俄与西方关系恶化，这种“恐惧”重新滋长，欧洲对俄难以建立信任。

二是欧洲尚未实现战略自主。尽管欧盟日益强烈地表达追求“战略自主”的意愿，但在安全问题上至今仍依赖美国提供“保护伞”。欧盟在军事上无法独立，导致其在西方与俄安全对话中分量不足，只能在围绕乌克兰问题的国际博弈中被边缘化。

三是欧洲各国对俄立场不一。德国等“老欧洲”国家对俄虽有担心，但也与俄开展经济尤其是能源合作，加上重视自身独立性，因此对俄态度较为理性。中东欧一些“新欧洲”国家则普遍视俄为威胁，对俄态度强硬，更加依赖美国。欧盟领头羊德国去年又发生政府更迭，使欧洲少了一位强有力的领导人，各国对俄立场更加难以统一。

分析人士指出，如果欧洲国家不能与俄就安全诉求达成共识，在核心问题上找到妥协点，欧洲安全形势将难有根本性改善，甚至还可能持续恶化。一旦爆发冲突，直接受害者不会是美国，而将是欧洲国家。（参与记者：任珂、李骥志）

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