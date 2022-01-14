新华社莫斯科1月14日电 题：一个划“红线”，一个玩“套路”

新华社记者黄河

10日至13日，围绕乌克兰局势、北约东扩等一系列安全问题，俄罗斯与美国、北约进行密集对话，并在欧洲安全与合作组织（欧安组织）常设理事会特别会议上阐述俄方安全关切和欧洲安全愿景。

此番安全对话在欧洲三地同时进行，引全球关注。三场安全对话，俄罗斯在划“红线”寻求保障，西方玩“套路”虚与委蛇，双方谈不拢并不让人意外。

1月13日，欧安组织新任轮值主席国波兰外交部长拉乌在奥地利首都维也纳出席记者会。当日，欧洲安全与合作组织（欧安组织）常设理事会在维也纳举行会议，俄罗斯与西方国家因乌克兰问题引发的外交危机未能在会议上得到缓解，但俄美代表表达了对话意愿。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

去年以来，俄罗斯与以美国为首的西方国家矛盾加剧，围绕乌克兰局势展开新一轮激烈交锋。西方不断渲染俄罗斯在俄乌边境集结重兵，是意图“入侵”乌克兰；俄罗斯则坚决否认并多次强调，局势恶化是因为北约不断侵蚀俄罗斯安全空间。

面对“退无可退”的严峻外部形势和在乌克兰问题上骤然增加的擦枪走火风险，俄罗斯主动出击，向美国和北约高调提交并对外公布了两份安全保障协议草案。这是俄自冷战结束以来在国家安全诉求方面最明确最直接的表达。明确划“红线”，下出“先手棋”，不仅让世界看到了俄方捍卫安全利益的决心，也促使美国与北约最终坐到谈判桌前。

但是，美国等西方国家自以为占据战略优势，对俄罗斯的核心关切不予理睬，避重就轻地将安全对话重点从政治层面转向军事技术领域，提出恢复《中程导弹条约》、限制军事演习和军事部署、提升演习透明度、恢复俄与北约之间外交代表团等具体问题，予以对冲。换言之，西方玩的策略“套路”是，你说你的，我提我的，对不上才好。俄与西方对话“同桌不同频”，注定无果而终。

西方对俄遏制战略逐步蚕食双方互信，俄与西方结构性矛盾越积越多，双方关系裂痕不断加大。

1月13日，俄罗斯常驻欧安组织代表卢卡舍维奇在奥地利首都维也纳出席记者会。当日，欧洲安全与合作组织（欧安组织）常设理事会在维也纳举行会议，俄罗斯与西方国家因乌克兰问题引发的外交危机未能在会议上得到缓解，但俄美代表表达了对话意愿。新华社发（乔治斯·施耐德摄）

此番对话无果而终，究其根源，是由于俄罗斯与西方结构性矛盾不可调和，双方关系的“死结”难以松动。

俄罗斯与西方结构性矛盾首先体现在，西方一直借北约东扩挤压俄安全空间。在此次系列安全对话中，俄罗斯希望北约在法律层面保证不再东扩、不在俄边境部署进攻性武器、北约将军力部署恢复至1997年俄与北约签署基本关系文件时的状态，而西方以俄诉求有悖于北约“开放”政策为由断然拒绝。对俄罗斯而言，北约东扩是不可逾越的国家安全“红线”。

俄罗斯与西方结构性矛盾还体现在，在乌克兰问题上双方立场完全对立。此次对话期间，俄方重申乌克兰政府认真履行明斯克协议才是解决问题的正途。而美国坚持俄先采取措施为俄乌边境紧张局势降温。北约试图在乌部署武器以及建立军事基地，美国直接向乌克兰提供军事援助，俄外交部副部长格鲁什科在此轮对话中表示，不停止对基辅军事援助，谈不上缓和乌克兰局势。乌克兰始终是俄与西方博弈中的“火药桶”，长期来看，乌克兰局势不稳定局面很难扭转。

归根结底，西方不放弃遏制俄罗斯的战略，这是俄西矛盾的核心症结。此次安全对话中，俄方要求双方必须先在政治层面展开对话，围绕国家安全原则和冷战后欧洲安全架构等基本问题进行讨论并达成新的协议，然后才能开展军事技术层面的具体磋商。而美国和北约有意回避重点，只谈军控的具体问题，不愿谈安全保证这个核心问题。

俄罗斯希望通过对话解决自身的安全关切，而西方则图谋通过军控手段实现对俄进一步的遏制和削弱。从战术上看，俄罗斯“主动出击、以压促谈”让西方回到谈判桌上，但最终也还是没能换来实质性的成果。现实充分说明，俄西之间结构性矛盾如果不能得到根本性解决，西方遏制俄罗斯的政策不发生根本转变，俄西关系就难以看到破局脱困的曙光。

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