人民网讯 世界粮食计划署警告称，也门粮食储备在急速减少，全国一半以上的人口严重饥饿，也门面临可怕的大灾难。

阿联酋《宣言报》14日发表题为“也门粮食储备耗尽 危险迫在眉睫”的文章说，联合国世界粮食计划署日前警告说，持续的战火给也门造成了巨大灾难，该国的粮食储备在急速减少，全国一半以上的人口（约1620万人）严重饥饿，5岁以下的儿童中50%（239万人）营养严重不良，计划署急需8.13亿美元，以便今年5月份向也门最弱势群体提供援助，另外还需要 19.7 亿美元向处于饥饿边缘的家庭提供基本的粮食援助。

世界粮食计划署指出，持续的战争和不断加深的经济危机已使数百万也门人陷入贫困。由于局势不断恶化以及疫情，目前也门有2000.7万人需要不同形式的人道主义援助或保护。

也门流离失所者营地管理执行机构负责人纳吉布接受《宣言报》记者采访时说，由于缺乏资金，世界粮食计划署减少了人道主义援助的受益者人数，现在人道主义工作压力越来越大：需要援助的人不断增加，而援助资金严重不足。纳吉布说，计划署已经警告，对也门的人道主义援助这样下去，也门将发生可怕的大灾难。国际社会应采取必要行动防止也门局势进一步恶化。

《宣言报》报道说，当前在马里卜、焦夫、贝达、舍卜沃、荷台达等省战斗激烈，人道主义援助工作难以进行；哈杰、达利、塔伊兹省军事冲突仍在持续，今年1月第一个星期内三省每天有500多人逃离家园，难民人数还在增加。（安国章）

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