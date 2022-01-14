新华网首尔1月14日电（记者田明）中韩绿色发展与企业担当研讨会12日在首尔举行。中韩各界300余名嘉宾通过“线上+线下”方式参会，为更好集聚各方资源，充分调动企业参与绿色发展积极性，在中韩两国广泛传播绿色、可持续发展理念建言。

1月12日，嘉宾在中韩绿色发展与企业担当研讨会上进行讨论并回答与会者提问。（活动主办方供图）

中国驻韩国大使邢海明在致辞中表示，面对日益严峻的生态环境和气变挑战，绿色发展已成为各国的重要共识，也是必然选择。中韩两国地理位置相近，发展理念契合，产业链深度融合。绿色经济有望成为两国下阶段务实合作的重要增长点，也可成为两国共同开展第三方合作的重点领域。

韩国2050碳中和委员会委员长尹顺真在致辞中提到，《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会于2021年11月在英国格拉斯哥闭幕。为了应对气候危机,全世界一起参与到这场“绿色环保奥运会”中。现在正是我们大家为共同获得“低碳环保金牌”而齐心协力的时刻。

研讨会由韩国中国商会会长罗建榕主持，设置有“主旨发言”与“案例分享”两个环节。来自中韩两国政府机构的有关代表、行业专家、企业高管等在会上就中韩绿色发展领域的政策规划及国际合作、最新发展形势、企业实践、绿色金融等热点内容，进行了政策解读及实践案例分享。

本次研讨会由人民网韩国公司、中国光大银行首尔分行共同主办，韩国环境部、韩国中国商会、北京中关村驻韩国联络处协办。

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