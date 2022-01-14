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古特雷斯敦促美国和世界银行解冻阿富汗资产

2022年01月14日16:22 | 来源：新华网
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新华社联合国1月13日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯13日说，数以百万计的阿富汗人民正处在“死亡的边缘”，美国和世界银行应解冻自塔利班重掌政权以来所冻结的阿富汗资产，以防止阿经济和社会陷入崩溃。

古特雷斯当天在纽约联合国总部对记者发表谈话时说，世界上大多数金融系统都通过美元来运作，而如今在美国和其他一些国家都有被冻结的阿富汗资产，国际社会应确保这些资产“真正用于保护阿富汗人民利益”，而不是挪作他用。

世界银行上月从其管理的阿富汗重建信托基金中，向联合国儿童基金会和世界粮食计划署的阿富汗业务转移了2.8亿美元。古特雷斯说：“我希望剩余的12亿多美元也能用于帮助阿人民度过这个冬天。”

同时，古特雷斯呼吁国际社会积极响应联合国和多个非政府组织11日发出的呼吁，为阿富汗筹措50亿美元以提供人道主义救济。

自去年8月中旬塔利班掌权后，国际社会冻结了阿富汗在海外的资产，并停止对其经济援助，这使得过去严重依赖援助的阿经济更为脆弱。据联合国统计，870万阿人民正处于饥饿边缘。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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