新华社华盛顿1月13日电（记者高攀 许缘）美国联邦储备委员会副主席提名人、美联储理事布雷纳德13日表示，目前美国通胀率太高，降低通胀是美联储最重要任务。她同时暗示美联储可能最早于今年3月启动加息。

布雷纳德当天出席美国国会参议院银行委员会举行的提名听证会时说，美联储货币政策的重点是使通胀率回落到2%，同时维持惠及大众的经济复苏，这是“最重要任务”。

布雷纳德表示，美联储可以使用一系列工具让通胀回落，并且已采取一些措施，包括在3月结束资产购买举措。此外，美联储官员预计今年有几次加息，并已开始讨论如何缩减资产负债表。

布雷纳德指出，一旦美联储完成资产购买举措，美联储将有能力启动加息。这被一些市场人士解读为，布雷纳德对美联储3月启动加息持开放态度。布雷纳德重视就业市场复苏，被认为是美联储“鸽派”官员代表，她的上述表态表明美联储3月启动加息面临的阻力正在减少。

包括费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克在内的多位美联储官员近期也暗示，美联储可能在3月15至16日举行的货币政策会议上决定加息。

美国总统拜登去年11月提名鲍威尔连任美联储主席，同时提名布雷纳德担任副主席。两人的提名需获得参议院批准。鲍威尔日前出席听证会时表示，美联储或将更多次地加息，并更早、更快地缩减资产负债表，以应对高通胀持续的状况。美国劳工部数据显示，去年12月美国消费者价格指数同比上涨7%，创近40年来最大同比涨幅。

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