新华社北京1月14日电 综合新华社驻外记者报道：新冠病毒仍在肆虐全球，多国出现疫情反弹。欧洲和中东地区多国近日宣布加强防疫措施，通过宵禁、加快推进新冠疫苗接种等方式遏制疫情蔓延。

截至12日，人口约210万的斯洛文尼亚新冠确诊病例累计突破50万例，新冠死亡病例累计超过6000例。斯洛文尼亚政府13日发起大规模疫苗接种活动，以遏制近期由于变异新冠病毒奥密克戎毒株快速传播引起的疫情反弹。根据计划，从13日到16日，全国疫苗接种中心每天至少开放12小时，民众无需预约即可接种疫苗。

斯洛文尼亚卫生部长亚内兹·波克卢卡尔13日呼吁民众尽快接种疫苗，并表示现有需要重症监护的新冠患者中，90%没有接种过疫苗。

匈牙利总理府部长古亚什·盖尔盖伊13日在例行新闻发布会上说，为遏制奥密克戎毒株引发的新一波疫情，政府将允许第四针新冠疫苗接种。

“任何人都可以在接受医疗咨询后接种第四针疫苗。相关规定将很快在政府法令中公布，”古亚什说。

匈牙利新冠疫情防控中心网站13日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例9216例，其中29%由奥密克戎毒株引起，累计确诊1318093例；新增死亡病例81例，累计死亡40164例。

乌克兰国家科学院12日发布报告说，乌克兰近期新增确诊病例数大幅上涨，正迎来新一波疫情。乌克兰卫生部13日报告24小时内新增确诊病例10046例，累计确诊3727034例；新增死亡病例191例，累计死亡97928例。

据乌克兰内阁社交媒体账号消息，乌总理什梅加尔12日在内阁会议上表示，该国近一半成年人接种了新冠疫苗，政府计划加大力度推进新冠疫苗接种。

在中东地区，今年以来突尼斯新冠确诊病例大幅上升，其中大部分患者感染了奥密克戎毒株。该国卫生部13日报告24小时内新增确诊病例6323例，累计确诊756155例。

突尼斯政府12日宣布，从13日起在全国实施为期两周的宵禁，时间为晚22时至次日5时。室内外大规模聚集活动也被叫停。突政府呼吁民众继续遵守防疫措施并积极接种疫苗。

伊拉克卫生部12日报告24小时内新增确诊病例2037例，累计确诊2102555例；新增死亡病例5例，累计死亡24225例。

伊拉克总理新闻办公室12日发表声明说，为遏制疫情蔓延，伊拉克卫生和国家安全高级委员会要求所有抵达伊拉克的入境人员，无论外国人还是本国公民，必须出示不少于2剂的新冠疫苗接种证明和72小时内核酸阴性证明，同时取消朝觐人员无需提供疫苗接种证明的特殊待遇。（参与记者：彭立军、陈浩、李东旭、黄灵、董亚雷）

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