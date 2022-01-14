新华社北京1月14日电（国际观察）美国经济挑战加剧 “治病”恐让全球埋单

新华社记者徐超

美国近日公布一系列官方数据，凸显当前美国通货膨胀、供应链及劳动力等因素对该国经济增长构成的多重制约。国际观察人士认为，面对经济挑战加剧，美国计划通过加快收紧货币政策等手段为高通胀“降温”，但这一做法副作用明显，或将让全球特别是新兴经济体付出沉重代价。

1月12日，顾客在美国纽约一家塔吉特商店购物。新华社记者 王迎 摄

增长“堵”在哪里？

美国联邦储备委员会12日发布全国经济形势调查报告显示，美国经济活动温和扩张，但很多地区经济增长继续受到供应链中断和劳动力短缺限制。

据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，美国10日新增新冠确诊病例近150万例，再创疫情暴发以来新高。

受变异新冠病毒奥密克戎毒株快速蔓延影响，多数地区休闲旅游、酒店住宿以及餐厅用餐活动骤降。就业市场空缺职位有所增加，即便薪资上涨也难改劳动力短缺情况。

供应链瓶颈、薪资上涨和货币政策过度宽松等因素正导致通胀“高烧”。美国劳工部最新数据显示，去年12月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨7%，是自1982年6月以来同比涨幅首次“破七”。

美国总统拜登日前表示，将继续致力于控制通胀、保持经济强劲增长。但不少经济学家认为，美国通胀攀升惯性已难以打破，预计未来几个月CPI同比增幅仍将保持在7%左右。

美国全国商业经济协会近期发布的调查结果显示，多数经济学家认为美国高通胀将至少持续到2023年。

1月12日，顾客在美国纽约一家加油站加油。新华社记者 王迎 摄

通胀“痛”在哪里？

美国劳工部数据显示，2021年全年美国通胀高企主要体现在汽车、成品油、家庭装饰、房屋租赁、食品、外出就餐和旅游业七大方面。

数据显示，由于受到疫情导致的生产中断、芯片短缺和劳动力紧张等多重冲击，美国汽车业产量受限，汽车价格显著走高。去年12月，美国新车价格同比增幅达11.8%，为1975年以来最高增速；二手车价格同比增幅由去年6月高点的45.2%微降至37.3%。

据美国《华尔街日报》报道，在去年夏季的最极端行情中，少数二手车成交价已超过缺货新车的市场标价。

能源价格方面，美国去年11月汽油价格同比增长58.1%，创1980年以来最大同比增幅。

数据还显示，美国超市食品价格同比增幅创下2008年以来最高纪录，其中牛肉、猪肉价格同比增幅甚至还要高出一至二倍。

即使在遭受疫情严重冲击的酒店餐饮行业，去年7月美国酒店价格已远高于疫情前水平。此外，去年年底美国外出就餐价格同比增速创下1982年以来纪录。

1月12日，顾客在美国纽约一家塔吉特商店购买食品。新华社记者 王迎 摄

降温“险”在哪里？

市场人士普遍认为，高通胀等挑战正使得美联储处于被动境地，收紧货币政策预期不断强化。近日，包括美联储副主席提名人布雷纳德在内的多位美联储官员对通胀表示担忧，更公开表达3月开始加息的看法。当前，“鹰派”色彩日渐浓厚，也令外界愈发警惕其市场冲击。

对美国自身而言，美联储收紧货币政策的节奏把握存在风险。加息过早过急，或将造成不必要的经济衰退；反之，加息过晚过慢，可能导致通胀进一步失控，届时倒逼美联储加大力度“收水”，同样不可避免冲击经济。此前，拜登政府和美联储多次被指责误判通胀形势，因此后续政策应对将受到更密切关注和审视。

对世界而言，美联储进入紧缩周期将冲击国际金融市场，显著影响全球跨境资本流动、资产定价和汇率稳定。美国财政和货币政策“放水”推动物价飞涨，并通过美元的国际储备货币地位向世界输出通胀，而后通过“收水”促使资本回流到逐渐恢复健康的美国市场，最终令不少国家蒙受恶性通胀和资本外流的双重打击。

《华尔街日报》报道，美国最近一次通胀率同比增速超过7%发生于1982年。当时时任美联储主席保罗·沃克尔通过持续加息，不惜以美国经济衰退为代价，将美国通胀水平从1980年初的两位数降了下来。美国收紧货币政策给外债杠杆率过高的邻国墨西哥带来麻烦，墨西哥出现债务违约，拉美地区爆发债务危机。

国际货币基金组织（IMF）10日警告，美联储更快收紧货币政策，可能造成新兴经济体资本外流和货币贬值，经济增长前景更加不确定，新兴经济体应提前做好政策准备。

面对应对通胀不力的质疑，拜登12日将通胀称作“全球性挑战”，认为通胀属于全球普遍现象。

不过，IMF总裁格奥尔基耶娃12日表示，通胀并非普遍现象，而是存在于部分国家，尤其是美国的问题。美联储旨在应对通胀的加息行为，可能加剧发达经济体和发展中经济体在经济发展方面的“危险”失衡。（参与记者：许缘、高攀、熊茂伶）

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