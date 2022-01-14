新华社华盛顿1月13日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心12日公布的新预测结果显示，未来4周美国新增新冠死亡病例将继续增多，可能将有超过6.2万人死于新冠。

预测报告显示，截至2月5日的一周，美国单周新增新冠死亡人数可能达1.04万例至3.1万例。报告说，该预测也许不能完全反映变异新冠病毒奥密克戎毒株快速传播以及节假日期间病例数据报告受影响等因素。

美疾控中心网站公布的疫情模型新数据显示，截至1月8日的一周，全美奥密克戎毒株感染病例占到其新冠总病例数的98.3%，此前两周其奥密克戎感染病例所占比例先后为71.6%和92.3%。

近期，随着奥密克戎毒株在全美加速传播，美国疫情严重反弹，多项疫情指标屡创新高。美疾控中心网站13日公布的数据显示，全美12日报告新增新冠确诊病例超过85万例，死亡病例逾2000例。目前全美单周平均日增确诊病例超过78万例，为疫情暴发以来最高纪录。截至11日，美国单周平均日增新冠住院病例超过2万例，较前一周增加24.5%，这是美疾控中心自2020年8月1日统计该项数据以来的最高纪录。

美国新冠病例激增给医疗系统带来极大压力，目前全美医护人员极度短缺，多个州的医院重症病房剩余容量在15%以下。拜登政府13日表示，将向纽约州、新泽西州、俄亥俄州、新墨西哥州、密歇根州、罗得岛州派遣军方医疗队，以缓解医院压力。

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