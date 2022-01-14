人民网悉尼1月14电 （李含悦）2022年北京冬奥会共设7大项、15个分项和109个小项。截至目前，澳大利亚队已经拿到5个项目的9个参赛席位，包括2个花样滑冰，1个短道速滑， 1个双人冰壶，2个高山滑雪以及2个越野滑雪。待所有资格赛结束后，澳大利亚队将派代表与北京冬奥会组织委员会确认最终的冬奥参赛名单，预计将有45到50名选手。随后澳代表团将入驻奥运村开始备战比赛。

近日，澳大利亚奥委会首席执行官卡罗尔及澳大利亚冬奥代表团团长杰夫·利普舒特接受了人民网专访，向中国观众推介澳大利亚代表团此次参赛的看点。

利普舒特表示，澳大利亚队有一些传统强项，都非常值得关注，比如自由式滑雪雪上技巧、空中技巧，单板滑雪障碍追逐、U型场地技巧等。

自由式滑雪项目介绍。图片来源：北京冬奥会官网

他表示，中国队长期以来都在自由式滑雪空中技巧上击败澳大利亚队取得第一，希望今年澳大利亚选手可以在这次冬奥会上呈现精彩的竞技水平。自由式滑雪雪上技巧，澳大利亚男子队和女子队都不弱。上届冬奥会上，男选手马修·格雷厄姆在这个项目上获得了银牌，期待他这次也能有不俗的表现。

同样的，在单板滑雪障碍追逐，澳大利亚的另外一名男选手贾里德·休斯也在上届冬奥会上获得了银牌，这次女子组也非常值得期待。今年，澳大利亚将有一名年轻的障碍追逐女选手，19岁的乔茜·巴夫，来自新南威尔士州的金德拜恩。她是2020年冬青奥会金牌得主；2021年，首次参加世界杯，以第15名的成绩成功晋级决赛。上周进行的障碍追逐选拔中，澳大利亚队有4名男选手、2名女选手入选，包括乔茜·巴夫。

乔茜·巴夫获得2020年冬青奥会单板滑雪障碍追逐金牌。图片来源：国际奥委会官网

澳大利亚在上届冬奥会的单板滑雪U型场地技巧中拿到了铜牌，奖牌得主斯科特·詹姆士这次也会继续参赛。此外，澳大利亚队将有一名非常出色的U型场地技巧新选手，也是此次澳代表团最年轻的选手，年仅16岁，来自新南威尔士州南部的瓦伦蒂诺·古瑟里，他是同龄选手中的佼佼者。

卡罗尔表示此次澳大利亚队参赛的最大亮点为冰壶项目。2022年北京冬奥会是澳冰壶运动员首次获得冬奥会参赛资格，他推荐中国观众一同关注澳大利亚混双组合塔利·吉尔/迪恩·休伊特的表现。他表示，不管最终能否获得奖牌，澳大利亚都会为他们加油。

澳大利亚奥委会首席执行官卡罗尔接受人民网专访。图片来源：采访视频截图

据统计，澳大利亚队在往届冬奥会共取得过15枚奖牌，金银铜牌各5枚。

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