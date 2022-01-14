人民网北京1月14日电 （记者刘慧）13日，首届中国—东盟网红大会暨“福建品牌海丝行”在福州举行。来自中国与东盟国家的政府官员、外交使节、专家学者等出席盛会，共同化身“中国—东盟文化传播使者”，为促进中国和东盟的人文交流以及数字经济合作与发展建言献策。

福建省委常委、常务副省长郭宁宁在致辞中称，福建是电子商务发展的热土，2021年福建网上零售额突破8000亿元，比上年增长近30%，总量居全国前列。福建目前已经形成富有特色的电商产业集群，已经建成垂直电商平台和网上交易市场超过150个。福建直播电商起步早，发展快，特色鲜明，2021年福建电商直播场次居全国第四位，已经培育了石狮青创城等一批产业电商直播基地，涌现出安踏、九牧等一大批直播网红产品。福建制造福字号系列产品已经成为跨境电商市场热销品类，越来越多的“一带一路”国家成为福建丝路电商合作伙伴。

“我在来中国前曾常驻过很多国家，先后被派驻过纽约、日内瓦、海牙、莫斯科等地，但我从来没有见过任何一个国家，像中国网红的力量这么强大。”印尼驻华大使周浩黎在致辞中这样说道。他认为，现在东盟和中国的网红普遍年纪比较轻，年轻人扮演着重要角色，并不仅仅是在促进东盟和中国的发展上，他们也承担着作为维护世界和平先锋力量的重要使命。

中国外交部部长助理华春莹在视频致辞中对首届中国—东盟网红大会顺利举行表示热烈祝贺。华春莹称，在当今新媒体世界，“网红”是最会在互联网和社交媒体上讲述生动故事的人。在促进不同国家民众相互认知方面发挥着独特的、不可替代的作用。我们身处的时代和面临的形势，需要更多这样的“网红”，用你们的知识智慧和真挚情感，讲述更多中国同东盟各国普通民众的点滴生活、友好交往、心灵交流，传递更多巩固和促进双方民心相通的正能量。

中国公共外交协会副会长胡正跃在致辞中称，长期以来，人文交流是中国—东盟合作的重要内容，网红大会是在新形势下加强中国—东盟人文交流的一个新的平台、一种新的尝试。中国—东盟的合作是全方位、多领域、高层次的合作，网红可以运用自身影响力介绍本国、介绍彼此，介绍中国和东盟之间广泛的交流与合作，进而为促进双方的友好关系作出特殊的、宝贵的贡献。

中国—东盟中心秘书长陈德海在致辞中说，近年来，福建省经济社会保持良好发展势头，与东盟友好交流与务实合作不断深化。中国和东盟以网红为切入点开展交流活动是创新之举，顺应时代发展大势和双方民众需求。希望双方积极应对新媒体特别是移动传播社交化、个性化、视频化的发展趋势，充分发挥网红正能量，助推双方抗疫合作和经济社会复苏。

中国驻东盟使团临时代办蒋勤发表视频致辞，她表示，中国网民数量超过10亿，东盟网民数量约5亿，我们也进入到了高效、快捷的数字时代。我们高兴地看到，中国—东盟在数字领域合作持续向好。双方加快推进数字基础设施建设，推动智慧城市创新发展，促进电子商务合作。蒋勤称，时势造英雄，网络红人正在数字时代的舞台上熠熠生辉，发挥着独特的重要作用。首届中国—东盟网红大会举办可谓恰逢其时，为双方增进交流和沟通提供了一个新的重要平台。

环球网总经理单成彪致辞称，中国和东盟建立对话关系30年来，走过了不平凡的历程。媒体领域的交流合作在促进双方关系发展、促进文明交流互鉴方面起了重要作用。“今天来自多个国家的外交使节、媒体人、网红、博主、UP主以及自媒体从业者，集聚一堂，身份不同，但是初心相同践行共同的责任。”单成彪表示。

新加坡驻厦门总领事吴俊明、菲律宾驻厦门总领事欧莉娜、泰国驻华使馆副馆长本杰明、柬埔寨驻华使馆副馆长萨达罗、缅甸驻华使馆参赞杜埃梦柏、马来西亚驻华使馆一秘苏哈娜、中国—东盟中心新闻公关部主任苏裕等外方嘉宾出席会议。

来自中国和东盟国家的外交使节、专家学者以及网络红人共同就“借助互联网平台推进中国—东盟经济文化交流”“打造RCEP经贸合作的‘网红名片’”“共促中国—东盟‘网红经济与跨境电商’合作”等议题展开精彩讨论。

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