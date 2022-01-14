人民网河内1月13日电 （记者杨晔）1月13日，由中国政府提供优惠贷款建设的河内轻轨二号线项目落成仪式举行。中国驻越南大使熊波和越南交通运输部部长阮文体共同出席仪式，共有来自越南交通运输部、外交部、河内市和参与项目建设的中企代表共百余名嘉宾参加。

熊波表示，中越双方弘扬守望相助传统携手抗疫，秉承互利共赢精神推进合作，河内轻轨二号线项目落成正是中越互利务实合作稳步前进的缩影。作为友好邻邦和重要伙伴，中方愿同越方一道，以增进两国人民福祉为出发点和落脚点，携手推进中越全面战略合作伙伴关系取得新的更大发展。

越方在致辞中诚挚感谢中国政府的大力支持，高度评价河内轻轨二号线项目对河内建设绿色文明都市、改善城市交通状况、便利河内市民出行发挥的重要作用，认为项目顺利运营是两国各领域合作提质升级的生动体现，也是对1月18日两国建交72周年的重要献礼，期待更多代表中国先进技术水平的合作项目在越落地，助力越经济社会高质量发展。

河内轻轨二号线是越南首个城市轻轨项目，使用中国政府优惠贷款，采用中国设备、技术和标准，由中铁六局负责承建，是两国共建“一带一路”基础设施领域合作的标志性项目。去年11月正式运营以来，累计载客量逾100万人次。

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