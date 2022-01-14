叙利亚外交部长费萨尔·梅克达德接受记者采访。薛丹摄

人民网大马士革1月14日电 （记者薛丹）近日，叙利亚外交部长费萨尔·梅克达德在接受记者采访时对美国民主制度的虚伪进行了抨击。他表示：“美国一直自诩民主‘堡垒’，但大量的事实证明，美国并没有没有真正的民主。”

梅克达德认为，民主有很多模式，世界各国政治、经济和社会发展情况各异，选择的民主模式也应不尽相同。去年12月，美国通过视频形式举办所谓“世界领导人民主峰会”，对于此次峰会，梅克达德批评称：“美国没有资格决定哪个国家拥有民主，而哪个国家没有。”他认为，美国所谓的“民主”只不过是空话，其本质是虚假、自私、资本的民主，目的是以民主之名行霸权之实，加剧了国际社会分裂。

梅克达德指出，当前，美国不仅在叙利亚非法驻军，还与当地武装力量相互勾结，窃取石油、天然气和小麦等自然资源。对叙利亚发起的单方面制裁，导致危机持续和加剧，给叙利亚人民带来了巨大的灾难。“我不禁想问，这些让叙利亚人民生活举步维艰的制裁措施，难道就是美国对‘民主’的定义吗？很显然，美国只不过想把自己所谓的‘民主’强加给别人罢了。在达到目的之前，美国仍会占领叙利亚领土并控制叙利亚的关键国家资源。”

梅克达德表示，在过去的几年时间里，美国所谓的“民主”劣迹斑斑，而中国在人权发展方面取得了举世瞩目的成就。他对中国始终坚持国际关系民主化，切实履行国际人权义务，广泛开展人权交流合作，积极参与国际人权治理表示了赞赏。

“一方面，中国充分尊重和保障人权，给人民带来了实实在在的福祉；另一方面，中国提出的‘一带一路’倡议为沿线国家创造了巨大发展机遇，在开展互利合作的同时，还提供不附带任何政治条件的援助。中国为维护世界和平稳定、促进各国协同发展作出了重要贡献。”梅克达德说。

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